Her sezon farklı bir ilişkinin on yıla yayılan kırılma anlarını anlatan İlk ve Son dizisi, üçüncü sezonuyla dönüyor. Yeni sezonun yayın takvimi ve başrol oyuncuları netleşirken, dizinin hikaye evreninde hangi çiftin izleneceği de belli oldu. Peki, İlk ve Son 3. sezon ne zaman?

Duygusal anlatımı ve zamanlar arası geçişleriyle dikkat çeken İlk ve Son, üçüncü sezonu için geri sayıma başladı. Dizinin takipçileri, yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağını ve bu sezon hangi karakterlerin merkeze alınacağını merak ediyor.

İLK VE SON 3. SEZON NE ZAMAN?

İlk ve Son dizisinin 3. sezonu 30 Ocak 2026 tarihinde izleyiciyle buluşacak. Yeni sezon bölümleri Türkiye’de HBO Max platformu üzerinden yayınlanacak. Platformun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da dizinin yayın günü net biçimde duyuruldu. Açıklamaya göre yeni sezonda “Güneş ve Serkan” isimli çiftin hikayesi ekrana gelecek.

İLK VE SON 3. SEZON OYUNCULARI

Üçüncü sezonun başrollerinde Bergüzar Korel ve Timuçin Esen yer alıyor. İkili, dizinin bu sezonunda Güneş ve Serkan karakterlerine hayat veriyor. Önceki sezonlarda olduğu gibi, hikayenin merkezinde iki karakterin uzun soluklu ilişkisi bulunacak.

KONUSU NE?

İlk ve Son, her sezon farklı bir çiftin yaklaşık 10 yıla yayılan ilişkisini konu alıyor. Dizi, bir ilişkinin başlangıcından kopma noktasına kadar yaşanan değişimleri ve kırılmaları izleyiciye sunuyor. Anlatım doğrusal bir zaman çizgisini takip etmiyor. Geçmiş ile günümüz arasında gidip gelen sahnelerle ilerleyen yapı sayesinde izleyici, ilişkinin farklı evrelerini aynı anda görerek karakterlerin duygusal dönüşümünü yakından takip edebiliyor.

