Meteoroloji uzmanı tarih ve saat verdi! Kuvvetle geliyor, hava 6 derece birden soğuyacak

Ekim ayının girmesiyle birlikte yurdun dört bir yanını soğuk ve yağışlı havalar etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son tahminlere göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına düşecek.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, sıcaklıkların hafta sonu dahil önümüzdeki 4-5 gün boyunca mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini aktardı.

Ayrıca Macit, yarın ve cumartesi günü İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış beklendiğini söyledi.

METEOROLOJİ UZMANINDAN SEL VE SU BASKINI UYARISI

Pazar günü Zonguldak, Bartın ve Sinop'un kuzey kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağını vurgulayan Macit, vatandaşları sel ve su baskınına karşı uyardı.

Yarın Karadeniz Bölgesi'nin tamamında yağış görüleceği bilgisini veren Macit, "Cumartesi de Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sağanak görülmesini bekliyoruz" dedi.

Pazar günü yağışların Karadeniz'in tamamında, Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklarla süreceğini ifade eden Macit, daha sonra yağışlı sistemin yurdu terk edeceğini kaydetti.

HAFTA SONU İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Macit, İstanbul'da cumartesi günü yağış görüleceğini ve hava sıcaklığının 19 ila 20 dereceler arasında seyredeceğini belirtti.

Ankara'da cumartesi kuvvetli sağanak beklendiğini aktaran Macit, hava sıcaklığının ise 15 ila 16 dereceyi geçmeyeceğini sözlerine ekledi.

Macit, İzmir'de ise yağış beklenmediğini ve hava sıcaklığının da 23 ila 24 derece civarında olacağını açıkladı.