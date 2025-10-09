Meteoroloji, İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği peş peşe uyardı! Bu ilçeler dikkat, sel vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Valiliği, İstanbul’un Şile ve Beykoz ilçeleri ile Kocaeli, Sakarya, Düzce ve çevre iller için kuvvetli sağanak, gök gürültülü yağış, sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Bugün etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle özellikle Şile, Beykoz, Kocaeli, Sakarya’nın Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçeleri ile Düzce ve Bartın’da sel ve su baskını riski bulunuyor.

Kentte aralıklarla süren yağışın da etkisiyle sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Beylikdüzü ve çevresinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul Valiliği açıklamasında "Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

14 İL İÇİN SARI KOD!

Yurt genelinde sonbahar havası hakim olmaya devam ederken, sıcaklıklarda düşüş yaşanacak. Sağanak yağışlar birçok bölgede hafta başından beri etkili oluyor ve hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji tarafından Adana, Artvin, Giresun, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Kahramanmaraş, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Düzce için “Sarı Kodlu” uyarı verildi.

BAKANLIK'TAN DA UYARI VAR

İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın ve Zonguldak çevresinde öğleden sonra kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanakların beklendiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün, İstanbul'un Şile ve Beykoz ilçeleri, Kocaeli çevreleri, Sakarya ve Düzce illerinin kuzeyi ile öğleden sonra Bartın'da yerel kuvvetli, Zonguldak'ta yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiği ifade edildi.

Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği kaydedildi.

Vatandaşlardan, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.