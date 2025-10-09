Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Meteoroloji haritasını güncelledi: Fırtına ve sağanak bir arada, 8 il alarmda!

Meteoroloji haritasını güncelledi: Fırtına ve sağanak bir arada, 8 il alarmda!

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde etkili olan sonbahar havası hafta sonuna kadar sürecek. Meteoroloji'nin güncellenen son raporuna göre sıcaklıklar 6 derece daha düşecek, 3 bölgede gök gürültülü sağanak yağış olacak. Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli rüzgar beklentisi var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Kütahya, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji haritasını güncelledi: Fırtına ve sağanak bir arada, 8 il alarmda! - 1. Resim

HAVA SICAKLIĞI

Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji haritasını güncelledi: Fırtına ve sağanak bir arada, 8 il alarmda! - 2. Resim

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji haritasını güncelledi: Fırtına ve sağanak bir arada, 8 il alarmda! - 3. Resim

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji haritasını güncelledi: Fırtına ve sağanak bir arada, 8 il alarmda! - 4. Resim

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

