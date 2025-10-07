Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan yerel kalkınma hamlesi paylaşımı: 696 proje başvurusu yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı" kapsamında, 81 ilde toplam 417 milyar lirayı aşan yatırım tutarına sahip 696 proje başvurusu yapıldığını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya üzerinden Türkiye genelinde yerel potansiyeli harekete geçirmeyi hedefleyen "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı"na ilişkin paylaşım yaptı.

Her ilde, 4 öncelikli yatırım konusuna güçlü teşvikler sunduklarını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Programın ilk çağrısına, ülke genelinde yoğun ilgi gösterildi. 81 ilimizin tamamında, toplam 417 milyar lirayı aşan yatırım tutarına sahip 696 proje başvurusu yapıldı. Nihai fizibilite çalışmalarının ardından desteklenecek projelerin belirlenmesiyle, şehirlerde yeni istihdam alanları oluşturulacak, üretim teşvik edilecek ve illerin sosyoekonomik gelişmişlik seviyesi artırılacak. Türkiye'nin kalkınma yolculuğu, yerelden güç alıyor."

 

