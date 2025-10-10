2 metre uzunluğunda 85 kilo ağırlığında! Samsun'da yakalandı, kilosu 250 liradan satıldı

Samsun'da bulunan Altınkaya Barajı'nda 2 metre uzunluğunda, 85 kilogram ağırlığında dev bir yayın balığı yakalandı.

BALIKÇIDA SATIŞA ÇIKTI

Yakalanan dev balık, 19 Mayıs ilçesinde bir balıkçıda satışa sunuldu. Balıkçı İsmail Güngör, yayın balığının kilosunu 250 liradan satışa sunduklarını belirtti.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Güngör, bu büyüklükte bir yayın balığının nadiren yakalandığını ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.