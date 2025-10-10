2 metre uzunluğunda 85 kilo ağırlığında! Samsun'da yakalandı, kilosu 250 liradan satıldı
Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Samsun'un Altınkaya Barajı'nda devasa bir balık yakalandı. 2 metre uzunluğunda, 85 kilogram ağırlığındaki yayın balığı, kilosu 250 liradan satışa sunuldu.
Samsun'da bulunan Altınkaya Barajı'nda 2 metre uzunluğunda, 85 kilogram ağırlığında dev bir yayın balığı yakalandı.
BALIKÇIDA SATIŞA ÇIKTI
Yakalanan dev balık, 19 Mayıs ilçesinde bir balıkçıda satışa sunuldu. Balıkçı İsmail Güngör, yayın balığının kilosunu 250 liradan satışa sunduklarını belirtti.
VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ
Güngör, bu büyüklükte bir yayın balığının nadiren yakalandığını ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mesut Şahin