Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 2 metre uzunluğunda 85 kilo ağırlığında! Samsun'da yakalandı, kilosu 250 liradan satıldı

2 metre uzunluğunda 85 kilo ağırlığında! Samsun'da yakalandı, kilosu 250 liradan satıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
2 metre uzunluğunda 85 kilo ağırlığında! Samsun&#039;da yakalandı, kilosu 250 liradan satıldı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'un Altınkaya Barajı'nda devasa bir balık yakalandı. 2 metre uzunluğunda, 85 kilogram ağırlığındaki yayın balığı, kilosu 250 liradan satışa sunuldu.

Samsun'da bulunan Altınkaya Barajı'nda 2 metre uzunluğunda, 85 kilogram ağırlığında dev bir yayın balığı yakalandı.

BALIKÇIDA SATIŞA ÇIKTI

Yakalanan dev balık, 19 Mayıs ilçesinde bir balıkçıda satışa sunuldu. Balıkçı İsmail Güngör, yayın balığının kilosunu 250 liradan satışa sunduklarını belirtti.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ 

Güngör, bu büyüklükte bir yayın balığının nadiren yakalandığını ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Elektrikli otomobilde yeni dönem: 81 ile birden geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elektrikli otomobilde yeni dönem: 81 ile birden geliyor - EkonomiElektrikli otomobilde yeni dönem: 81 ile birden geliyorMülk sahipleri için yeni dönem: Siz kirayı alın, biz sorunları çözelim - EkonomiMülk sahipleri için yeni dönem: Siz kirayı alın, biz sorunları çözelimBakan müjdeyi verdi! 320 milyon liralık destek ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarında olacak - EkonomiTam 320 milyon lira! Bugün hesaplarda olacakEkonomistler cari işlemler hesabının ağustosta 5.4 milyar dolar fazla vermesini bekliyor - EkonomiEkonomistler cari işlemler hesabının ağustosta 5.4 milyar dolar fazla vermesini bekliyorSözleşmeli tarım modeliyle çiftçiye destek! Kuraklığa rağmen 200 ton hasat bekleniyor - EkonomiKuraklığa rağmen 200 ton hasat bekleniyorRekabet Kurulu'ndan Adidas'a 402 milyon TL ceza! İşte nedeni... - EkonomiAdidas'a 402 milyon TL ceza!
Sonraki Haber Yükleniyor...