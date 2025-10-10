Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > CHP'li başkandan alkollü 'cuma' paylaşımı! Tepkilerin ardından fotoğrafı kaldırdı

CHP'li başkandan alkollü 'cuma' paylaşımı! Tepkilerin ardından fotoğrafı kaldırdı

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'nin CHP'li Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, skandal bir paylaşım yaptı. Orpak, cuma mesajı yayınladığı paylaşımında alkol şişelerinin yer aldığı fotoğrafı yayınladı. CHP'li başkan tepkilerin ardından fotoğrafı kaldırdı.

Denizli'nin Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, cuma mesajı paylaşımında bir skandala imza attı.

CUMA MESAJINDA ALKOL FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

"Güzel insanların yaşadığı güzel Buldan, hayırlı cumalar" ifadelerini kullanan Başkan Orpak, paylaşımına 2 fotoğraf ekledi.Orpak, Buldan manzarasıyla birlikte alkol şişelerinin bulunduğu fotoğrafları yayınladı.

CHP'li başkandan alkollü 'cuma' paylaşımı! Tepkilerin ardından fotoğrafı kaldırdı - 1. Resim

TEPKİLER SONRASI ALKOL FOTOĞRAFINI KALDIRDI 

Başkan Orpak, tepkiler sonrası alkol fotoğraflarını kaldırdı. Aynı notla tekrar paylaşım yapan Orpak, sadece Buldan manzarasıyla yayınladı.

CHP'li başkandan alkollü 'cuma' paylaşımı! Tepkilerin ardından fotoğrafı kaldırdı - 2. Resim

