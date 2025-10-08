Denizli'de sahte kan raporu operasyonu! Onlarca kişinin ehliyeti iptal edildi

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, hastanelerde alkollü sürücülerin yerine başkalarının kan vererek raporlarda sahtecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattığı bildirildi.

Ekiplerce, alkollü sürücülerin yerine başkalarının hastaneye giderek kan verdiğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Haklarında sürücü belgelerine belirli süreyle el konulan ve idari para cezası uygulanan şahısların, ehliyetlerini geri alabilmek amacıyla şüpheli şahıslarla irtibata geçerek, aynı gün içerisinde sağlık kuruluşlarında yeniden kan verdirdikleri ve farklı yöntemlerle tahlil sonuçlarını değiştirip promil oranlarını yasal sınırın altında gösterdikleri tespit edilen şahıslara yönelik 7-8 Ekim'de yapılan çalışmalar neticesinde 18 şüpheli gözaltına alınmış olup, toplam 42 şüpheli şahıs yakalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.​​​​​​​

SAHTE RAPORLA 100 KİŞİ EHLİYETİNİ GERİ ALMIŞ

Ekipler yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takibi sonucu tutanak tutulan alkollü sürücünün yerine başkasının kan tahlilini almaya aracılık eden bir kamu çalışanını tespit etti. Şüphelilerin el konulan ehliyetlerini geri alabilmek amacıyla anlaştıkları para karşılığında hastaneye giderek, alkolsüz birisinin verdiği kan tahlili raporuyla mahkemeye başvurduğu belirtildi. Kan değerlerinin yasal sınırın altında ya da sıfıra yakın kan testi raporu alan 100 kişinin başvurdukları mahkemede el konulan ehliyetlerini bu yöntemle geri aldıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında sahte kan raporu aldığı belirlenen 100 sürücünün belgesinin iptal edileceği öğrenildi.