Denizli'de dehşet evi! Bir ay önce evlenen karı kocanın cesetleri bulundu

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Tunay Acar (42), bir ay önce evlendiği eşi Keziban Pars (44) ile birlikte alkol aldı. Daha sonra ikili arasında çıkan tartışmada Tunay Acar, eline aldığı tüfekle Keziban Pars'ı başından vurdu. Katil koca bir kaç dakika sonra aynı tüfekle intihar etti.

KORKUNÇ OLAY OĞLU SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Tunay Acar'ın oğlu babasına ulaşamayınca durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine çiftin yaşadığı adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kapıları açılmayınca da çilingir yardımı ile eve girildi. Ekipler karı kocayı yerde kanlar içinde buldu. Sağlıkçılar tarafından yapılan ilk incelemede ikisinin de olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM. KENDİNE İYİ BAK"

Tunay Pars'ın, dün akşam kendisini eve bırakan oğluyla vedalaştığı öğrenildi. Acar, oğlunu evden göndererek, "Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak" dedi.

1 AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

Ayrıca çiftin 1 ay önce evlendiği, aralarının da iyi olduğu ifade edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.