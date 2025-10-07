Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Denizli'de dehşet evi! Bir ay önce evlenen karı kocanın cesetleri bulundu

Denizli'de dehşet evi! Bir ay önce evlenen karı kocanın cesetleri bulundu

Denizli&#039;de dehşet evi! Bir ay önce evlenen karı kocanın cesetleri bulundu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de korkunç olay! Bir ay önce evlenen Tunay Acar ve Keziban Pars çift kanlar içinde bulundu. Gerçek ise Tunay Acar'ın oğlu tarafından ortaya çıktı. Acar'ın oğlunu evden göndererek, "Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak" dediği öğrenilirken olayın aslı da belli oldu.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Tunay Acar (42), bir ay önce evlendiği eşi Keziban Pars (44) ile birlikte alkol aldı. Daha sonra ikili arasında çıkan tartışmada Tunay Acar, eline aldığı tüfekle Keziban Pars'ı başından vurdu. Katil koca bir kaç dakika sonra aynı tüfekle intihar etti.

Denizli'de dehşet evi! Bir ay önce evlenen karı kocanın cesetleri bulundu - 1. Resim

KORKUNÇ OLAY OĞLU SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Tunay Acar'ın oğlu babasına ulaşamayınca durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine çiftin yaşadığı adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kapıları açılmayınca da çilingir yardımı ile eve girildi. Ekipler karı kocayı yerde kanlar içinde buldu. Sağlıkçılar tarafından yapılan ilk incelemede ikisinin de olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. 

Denizli'de dehşet evi! Bir ay önce evlenen karı kocanın cesetleri bulundu - 2. Resim

"SENİ ÇOK SEVİYORUM. KENDİNE İYİ BAK"

Tunay Pars'ın, dün akşam kendisini eve bırakan oğluyla vedalaştığı öğrenildi. Acar, oğlunu evden göndererek, "Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak" dedi.

Denizli'de dehşet evi! Bir ay önce evlenen karı kocanın cesetleri bulundu - 3. Resim

1 AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

Ayrıca çiftin 1 ay önce evlendiği, aralarının da iyi olduğu ifade edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de dehşet evi! Bir ay önce evlenen karı kocanın cesetleri bulundu - 4. Resim

