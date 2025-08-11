Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Almanya'da aile katliamı! Önce karısını bıçakladı, sonra kendisiyle birlikte iki çocuğunu ölüme sürükledi

Almanya'da aile katliamı! Önce karısını bıçakladı, sonra kendisiyle birlikte iki çocuğunu ölüme sürükledi

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Almanya'da 34 yaşındaki karısını bıçaklayarak öldüren adam daha sonra bebeği ve diğer çocuğunu alıp aracıyla ters yöne girerek karşı yönden gelen araca çarptı. Kazada baba ve bebeği hayatını kaybederken diğer çocuğu ile çarptığı aracın sürücüsü yaralandı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Waldachtal kasabasında aile içi tartışma faciayla sonuçlandı. Bir kişi önce karısını öldürdü ardından bebeği ve diğer çocuğunu alıp aracıyla ters yöne girerek karşı yönden gelen diğer araca çarptı. Kazada baba ve bebeği öldü, diğer çocuğu ile çarptığı aracın sürücüsü yaralandı.

KARISINI BIÇAKLAYARAK KATLETTİ

Rottweil Cumhuriyet Savcılığı ve Pforzheim Polis Merkezinden yapılan ortak açıklamaya göre, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Waldachtal kasabasında 37 yaşındaki bir kişi aile içi tartışma sonrası 34 yaşındaki karısını bıçaklayarak öldürdü.

2 ÇOCUĞUNU GÖZ GÖRE GÖRE ÖLÜME SÜRÜKLEDİ

Ardından 3 aylık bebeği ile 22 aylık çocuğunu alan baba kendi otomobili ile trafiğe çıktı. Baba Pfalzgrafenweiler bölgesine geldiklerinde otomobili bilerek karşı yola doğru hareket etti ve seyir halindeki bir diğer araca çarptı. Kazada baba ve bebeği öldü, 22 aylık çocuğu ile çarptığı aracın 29 yaşındaki kadın sürücüsü ağır yaralandı. Kaza bölgesinden sorumlu Rottweil Savcılığı kazaya ve cinayete ilişkin soruşturma başlattı.

