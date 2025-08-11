Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ünlü rapçiden akılalmaz hareket! Konsere çocuğuyla gelen anneyi bin pişman etti

Ünlü rapçiden akılalmaz hareket! Konsere çocuğuyla gelen anneyi bin pişman etti

Meksika’da konser veren ünlü rapçi Maluma, hafta sonu verdiği konseri yarıda keserek bir anneye sert bir şekilde çıkıştı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntülere binlerce yorum yağdı. 

Geçtiğimiz hafta sonu Meksika’da konser veren Maluma, bir anneye bebeğine kulak koruması takmaması sebebiyle sert bir şekilde çıkıştı. 

31 yaşındaki Kolombiyalı müzisyen, sorumsuz olarak nitelendirdiği anneye, "Desibellerin bu kadar yüksek olduğu bir konsere bir yaşında bir bebeği getirmek iyi bir fikir mi sence?" diye sordu. 

''BEBEK GERÇEKTEN BURADA OLMAK İSTEMİYOR''

Kendisinin de bir yaşında Paris adında bir kızı olduğunu anımsatan Maluma, ''O bebek gerçekten burada olmak istemiyor. Sana tüm sevgim ve saygımla söylüyorum, artık bir baba olduğuma göre... onları asla konsere götürmem. Bir dahaki sefere biraz daha dikkatli ol. En azından kulaklarını falan koru'' şeklinde konuştu. 

''HER ANNE ÇOCUĞUYLA İLGİLİ NE YAPMASI GEREKTİĞİNİ BİLİR''

O anlar sosyal medyada çok kez tıklanırken, bir kullanıcı "Her anne çocuğuyla ne yapması gerektiğini bilir. Bilmiyorsa, kapasiteyi belirli bir yaşla sınırlamalılar. Onu bu kadar insanın önünde buna zorlamanın ne anlamı var?" ifadelerinde bulundu. Başka bir kullanıcı ise kadına destek vererek, "Alkış alırken onu utandırmaya gerek var mıydı?"  yorumunda bulundu. 

