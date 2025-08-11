Siparişlere yetişemiyorlar! Görenler inanamıyor: 'Anne sütü aromalısı' kapış kapış gidiyor

İlginç işbirliği ABD’de yapıldı. 2025’in başında tanıtılan anne sütü aromalı dondurma, artık internet sitesi üzerinden de sipariş verilebiliyor. Kısa sürede büyük ilgi gören dondurma, ilginç bir şekilde gerçek anne sütü içermiyor.

İçeriğinde inek sütü, krema, süt tozu, şeker, yumurta sarısı, bal şurubu, tuzlu karamel aroması ve sığır kolostrumu bulunan ürünün tadı, anne sütünü andırıyor.

ABC News’in haberine göre dondurma, ''tatlı, hafif tuzlu, bal aromalı, pürüzsüz ve kolostrumdan gelen hafif sarı renkte.'' Bir kutu (473 ml) dondurmanın fiyatı 12,99 dolar (yaklaşık 530 TL) ve internetten siparişte en az iki kutu satın alma şartı var.

5-10 Ağustos tarihleri arasında Brooklyn’deki OddFellows mağazasında da satışa sunulacak olan ürün için, 6 ve 10 Ağustos’ta belirli saatlerde ücretsiz tadım yapılacak.