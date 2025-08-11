Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Siparişlere yetişemiyorlar! Görenler inanamıyor: 'Anne sütü aromalısı' kapış kapış gidiyor

Siparişlere yetişemiyorlar! Görenler inanamıyor: 'Anne sütü aromalısı' kapış kapış gidiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Siparişlere yetişemiyorlar! Görenler inanamıyor: &#039;Anne sütü aromalısı&#039; kapış kapış gidiyor
Dondurma, İşbirliği, ABD, Brooklyn, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD merkezli bebek ürünleri markası Frida ile dondurma üreticisi OddFellows, ilginç bir işbirliğine imza attı. Küçük çaplı faaliyet gösteren dondurma üreticisi, anne sütü aromalı dondurma üreterek ülke çapında satışa sundu. 

İlginç işbirliği ABD’de yapıldı. 2025’in başında tanıtılan anne sütü aromalı dondurma, artık internet sitesi üzerinden de sipariş verilebiliyor. Kısa sürede büyük ilgi gören dondurma, ilginç bir şekilde gerçek anne sütü içermiyor.  

İçeriğinde inek sütü, krema, süt tozu, şeker, yumurta sarısı, bal şurubu, tuzlu karamel aroması ve sığır kolostrumu bulunan ürünün tadı, anne sütünü andırıyor. 

Siparişlere yetişemiyorlar! Görenler inanamıyor: 'Anne sütü aromalısı' kapış kapış gidiyor - 1. Resim

ABC News’in haberine göre dondurma, ''tatlı, hafif tuzlu, bal aromalı, pürüzsüz ve kolostrumdan gelen hafif sarı renkte.'' Bir kutu (473 ml) dondurmanın fiyatı 12,99 dolar (yaklaşık 530 TL) ve internetten siparişte en az iki kutu satın alma şartı var.

5-10 Ağustos tarihleri arasında Brooklyn’deki OddFellows mağazasında da satışa sunulacak olan ürün için, 6 ve 10 Ağustos’ta belirli saatlerde ücretsiz tadım yapılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yıllardır nefes alamıyordu, bu tedaviyle hayatına yeniden kavuştuDoğum günü kutlaması bir telefonla acıya dönüştü! Apar topar olay yerine koştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Washington’da alarm! Ulusal Muhafızlar sokağa iniyor - DünyaWashington’da alarm! Ulusal Muhafızlar sokağa iniyorTakip operasyonu fiyaskoyla bitti: Çin donanması kendi sahil güvenlik gemisine çarptı! - DünyaÇin donanmasıyla çarpıştı!Azerbaycan’dan Ukrayna’ya 2 milyon dolarlık ek insani yardım - DünyaAzerbaycan’dan Ukrayna’ya 2 milyon dolarlık ek insani yardımSelde hasar alan su kanalını onarmaya gitmişlerdi! 7 gönüllü hayatını kaybetti - DünyaSu kanalını onarmaya giden gönüllülerden acı haber!ABD'de bir evde yangın çıktı! 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti - DünyaYangın felaketi! Ev küle döndü: 4'ü çocuk 6 ölüDünya basını bunu konuşuyor! Erdoğan ve Trump’tan Moskova’yı saf dışı bırakan hamle! - Dünyaİki liderden Moskova’yı saf dışı bırakan hamle
Sonraki Haber Yükleniyor...