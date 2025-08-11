ABD'de bir evde yangın çıktı! 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

Yerel yetkililer, Baltimore kenti yakınlarındaki evde yangın çıktığını ve bir kişinin alevlerden kaçmayı başardığını duyurdu. Yaklaşık 70 itfaiye görevlisi, bir saatten fazla mücadele ederek alevleri kontrol altına aldı.

4'Ü ÇOCUK 6 ÖLÜ

Olayda 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan dumandan etkilenen bir itfaiye görevlisi de hastaneye kaldırıldı.

Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.