ABD'de bir evde yangın çıktı! 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Maryland eyaletinde evde çıkan yangında bir saatten fazla süren mücadele sonucu alevler kontrol altına alınırken 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Yerel yetkililer, Baltimore kenti yakınlarındaki evde yangın çıktığını ve bir kişinin alevlerden kaçmayı başardığını duyurdu. Yaklaşık 70 itfaiye görevlisi, bir saatten fazla mücadele ederek alevleri kontrol altına aldı.
4'Ü ÇOCUK 6 ÖLÜ
Olayda 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan dumandan etkilenen bir itfaiye görevlisi de hastaneye kaldırıldı.
Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
