Ailesini sır gibi saklıyordu! ''Putin'in babası, annesinin gözünü oydu iddiası'' gündem oldu

Putin'in yakın arkadaş çevresine sızmayı başaran iki araştırmacı gazeteci Mihail Rubin ve Roman Badanin, Rusya devlet başkanının serveti, ailesinin geçmişi ve iktidara yükselişi de dahil olmak üzere özel hayatının en hassas alanlarına dair gizli tutulan ayrıntıları, yeni bir kitapta ortaya çıkardı.

Putin’in hayatını konu alan ''Çarın Ta Kendisi: Vladimir Putin Bizi Nasıl Aldattı?'' isimli kitap, dikkat çeken iddialarla dünya gündemine yansıdı.

ANNESİNİN GÖZÜNÜ DİRGENLE OYDU

İddiaya göre, korkunç olay anne ve baba henüz evli değilken gerçekleşti. Putin'in babası, annesi henüz 17 yaşındayken geçirdiği bir öfke nöbeti sonucu onun gözünü bir dirgenle oydu. Korkunç saldırı sonucu Putin’in annesi Maria, gözünü kaybederken, bu durum babasının annesiyle zorla evlenmesine sebep oldu.

ARKADAŞLARINI EVE ALMAYINCA ÇİLEDEN ÇIKTI

İddiaya göre, Putin’in babası, 1928 yılında Tver bölgesindeki köyünde yalnız yaşayan Maria’nın evine birkaç erkek arkadaşıyla birlikle geliyor. Köylü Anfisa Kormilitsyna’nın ifadesine göre, kadın onları içeri almak istemiyor. Bu sebeple çileden çıkan Putin’in babası Volodka, kapı çitinin yanında duran dirgenle kadına saldırıyor. Ardından acil bir şekilde hastaneye kaldırılan talihsiz kadının orada gözünün çıkarıldığı iddia ediliyor. Bu olayın ardından ise, çift kısa süre içinde içinde evleniyor.

Anfisa Kormilitsyna bu durumun sebebini ise şu ifadeyle açıklıyor: "O günlerde bir kız için bu bir utançtı.''

Mirror’un haberine göre, bağımsız Rus haber ajansı Proekt, "Putin'in annesinin gençliğinden beri tek gözü yoktu, Putin’in babası öfkeyle gözünü bir dirgenle çıkarmıştı" diye yazdı.

Rus Devlet Başkanı geçen yıl verdiği bir röportajda, anne ve babasının mükemmel insanlar olduğunu vurgulayarak, ''Bunu vurgulamak istiyorum, babamı asla sarhoş görmedim. Böyle bir şey hiç olmadı. Annemden bahsetmiyorum bile. Ondan tek bir küfür bile duymadım. Bir tane bile.'' ifadelerinde bulunmuştu.