İspanya'da yılın en büyük felaketi! Yangınlarda 'kundaklama şüphesi': Birçok tarihi yapı...

Kuzeydeki Leon, Ourense, Navarra ve Avila bölgelerinde aşırı sıcakların etkisiyle çıkan ve 1,5 gündür devam eden yangın sebebiyle dün 1500'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Kuzeyde yer alan UNESCO listesindeki bir milli parkın yakınlarında da yetkililer alarma geçti. Öte yandan Vezüv Yanardağı'nın da ziyaretçilere kapatıldığı bildirildi.

Bölgeyi etkisi altına alan yangını söndürme çalışmaları için yaklaşık 60 asker görevlendirilirken 20 itfaiye aracı da gönderildi.

''KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ VAR''

Kastilya ve Leon'un bölge lideri Alfonso Manueco, sosyal medyadan konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, bazı yangınlarda kundaklama şüphesi olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, ''İnsanların can ve mal güvenliğine ve tarihi ve doğal mirasımıza karşı yapılan bu saldırıların faillerine karşı acımasız olacağız.'' İfadelerinde bulundu.

''MUAZZAM BİR SALDIRI ALTINDAYIZ''

Öte yandan, Portekiz'deki itfaiyeciler bölgede gitgide yayılan yangını kontrol etmekte güçlük çekiyor. Ülkede, 11 kişinin yaralandığı doğrulanırken, çok sayıda kişi duman zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alındığı bildirildi. Portekiz'in Vila Real kenti belediye başkanı Alexandre Favaios, "Muazzam bir saldırı altındayız, kayıplarımız kesinlikle hesaplanamaz, yaşadığımız olayın boyutu göz önüne alındığında kaynaklar açıkça yetersiz." dedi.

İspanya'da bu yıl şu ana kadar çıkan yangınlar 36 bin hektar (88 bin 958 dönüm) ormanlık alanı yok etti. Resmi verilere göre, 2025 yılında ülkede 15'ten fazla büyük yangın çıktı. Bu sayı, son 10 yılın ortalamasının üzerinde.