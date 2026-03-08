İran’ı yerle bir eden bombardımanlar sürerken, Trump’ın golf sahasından gelen görüntüleri sosyal medyada tepki topladı.

Orta Doğu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ağır bombardımanıyla adeta bir ateş topuna dönerken, Donald Trump’ın golf sahasından gelen kareleri Amerikalıların tepkisini çekti.

Bir Twitter kullanıcısı durumu şöyle özetledi:

“Amerika savaş halinde, TSA görevlileri maaş alamıyor ve bu adam golf oynuyor. Kongre’deki Cumhuriyetçiler neden hâlâ bu felaketi destekliyor? Yalaka kişiler.”

TRUMP'IN GOLF ÇETELESİ

Başka bir kullanıcı ise Trump’ın aksatmadığı "golf çetelesi"ni paylaştı:

28 Şubat: West Palm Beach’teki Trump International Golf Club’da kısa bir tur oynadı, operasyonları denetlerken.

1 Mart: Aynı kulüpte golf oynadı, savaşın ilk tam gününde eleştirildi.

2 Mart: Mar-a-Lago yanındaki sahada oyun oynadı.

3 Mart: Washington D.C.’ye dönüp brifing almak yerine golf oynadığı bildirildi.

7 Mart: Florida’daki hafta sonu gezisinde golf oynadı, Shield of the Americas Zirvesi’nin ardından.

8 Mart: Miami’deki Trump National Doral sahasında bir tur daha yaptı.

