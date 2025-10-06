Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Karısını tüfekle katledip kaçmıştı! Ormanın içinde tüyler ürpertici bir halde bulundu

Karısını tüfekle katledip kaçmıştı! Ormanın içinde tüyler ürpertici bir halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Karısını tüfekle katledip kaçmıştı! Ormanın içinde tüyler ürpertici bir halde bulundu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon'da tüyler ürperten bir olay meydana geldi. Vakfıkebir'de 2 ay önce eşini önce bıçakla yaralayan ardından tüfekle vurarak öldürdükten sonra ormanlık alana kaçan şahsın ormanlık alanda yabani hayvanlar tarafından parçalanmış cesedi bulundu.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi’nde 9 Ağustos 2025 günü meydana gelen olayda Mustafa Sağlam (38), eşi Tuğba Sağlam’ı banyoda bıçakladı.

Eşini bıçakladıktan sonra yanında bulunan otomatik av tüfeğiyle ateş açan Mustafa Sağlam, tüfeği de alarak ormanlık alana kaçtı.

ORMANLIK ALANDA PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Tuğba Sağlam’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa Sağlam’ın olay sonrası yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı operasyon başlatılırken, operasyona çok sayıda JASAT ve Jandarma Özel Harekat Timleri de katıldı. 2 aydır süren çalışmalara rağmen Sağlam'a ulaşılamazken, son olarak Karatepe mahallesinde ormanlık alanda yabani hayvanlar tarafından parçalanmış bir erkek cesedi bulundu.

Ceset otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, yapılan otopside cesedin Mustafa Sağlam'a ait olduğu belirlendi. Sağlam’ın intihar ettikten sonra cesedinin bölgedeki vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

