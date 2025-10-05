Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmir-Ankara yolunda dehşet! Bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı

- Güncelleme:
İzmir-Ankara kara yolundaki akaryakıt istasyonunda, eski eşini kucağındaki bebekle birlikte bıçaklayan saldırgan paniğe neden oldu. Olayın ardından ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir-Ankara kara yolunda öğle saatlerinde akaryakıt istasyonunda yaşanan olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kamyon şoförü Hüseyin Ö., eski eşi Fatma K. ile yanında bulunan Mehmet Ceyhun T.’yi istasyonda görünce tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Hüseyin Ö., elindeki bıçakla önce Mehmet Ceyhun T.’ye saldırdı.

Daha sonra kucağında bebeğiyle markete kaçmaya çalışan eski eşinin peşinden içeri giren Hüseyin Ö., kadını defalarca bıçakladı. Bebeğe herhangi bir zarar gelmedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Fatma K. ve Mehmet Ceyhun T., ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Fatma K., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Güvenlik kameralarına yansıyan dehşet görüntülerinde, Fatma K.’nin kaçmaya çalıştığı, vatandaşların panik içinde kaçtığı ve market çalışanlarının saldırgana ürün fırlattığı anlar yer aldı. Bu sırada Hüseyin Ö., kadını bırakarak kendisine müdahale eden kişilerin peşine düştü.

Emniyet ekipleri, olayın ardından kaçan Hüseyin Ö.’yü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

