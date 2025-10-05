Tekirdağ'da cenaze evinde dehşet! Silahlar patladı, can kayıpları ve yaralılar var
Tekirdağ'da bir cenaze evinde adeta dehşet verici bir olay yaşandı. Aykut ve Olcay Ertaşır, husumetlileri A.B.'nin İstanbul'dan cenaze evine taziyeye geldiğini öğrendi. Husumetli iki tarafın cenaze evinde karşılaşmasının ardından silahlı kavga yaşandı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Olay, sabaha karşı Corlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çiçek 4. Sokak mevkiinde meydana geldi. Aykut ve Olcay Ertaşır, husumetlileri A.B.'nin İstanbul'dan cenaze evine taziyeye geldiğini öğrendi.
Husumetli iki tarafın cenaze evinde karşılaşmasının ardından silahlı kavga yaşandı.
Kavgada açılan ateş sonucu Aykut ve Olcay Ertaşır kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken yaralanan O.T. ve A.B.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kavgayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
