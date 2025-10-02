Tekirdağ'da atık toplama merkezi alevler içinde! Yangına müdahale ediliyor
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan belediyeye ait atık toplama merkezinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlerle mücadele devam ediyor.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde belediyeye ait atık toplama merkezinde toplanan çöpler, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle çıkan duman ve kötü koku ilçe merkezine kadar ulaştı.
Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangına müdahale sürüyor.
