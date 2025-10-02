Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tekirdağ'da atık toplama merkezi alevler içinde! Yangına müdahale ediliyor

Tekirdağ'da atık toplama merkezi alevler içinde! Yangına müdahale ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan belediyeye ait atık toplama merkezinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlerle mücadele devam ediyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde belediyeye ait atık toplama merkezinde toplanan çöpler, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Tekirdağ'da atık toplama merkezi alevler içinde! Yangına müdahale ediliyor - 1. Resim

TEKİRDAĞ'DA YANGIN

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle çıkan duman ve kötü koku ilçe merkezine kadar ulaştı.

Tekirdağ'da atık toplama merkezi alevler içinde! Yangına müdahale ediliyor - 2. Resim

Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangına müdahale sürüyor.

