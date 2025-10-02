Tekirdağ'da okullar tatil mi son dakika? Valilik açıklaması takip ediliyor

Marmara Denizi'nde yaşanan sarsıntı, özellikle Tekirdağ ve çevresinde etkili oldu. Depremin ardından resmi kurumlar incelemelere başlarken, öğrenciler ve veliler bugün ve yarın okullar tatil oldu mu merak ediyor.

TEKİRDAĞ’DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Tekirdağ Valiliği, deprem sonrası yaptığı açıklamada 112 Acil Çağrı Merkezi’ne herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmadığını belirtti ve saha ekiplerinin sahada incelemelere başladığını duyurdu. Tekirdağ Valiliği'nden yapılan son açıklamalara göre halihazırda il genelinde eğitim-öğretimin tatil edildiğine dair resmi bir karar yayımlanmadı. Tatil gelişmeleri için Valilik açıklamaları yakından takip ediliyor.

İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri ile valilik duyuruları takip edilen bilgilere göre depremin etkilediği altyapılarda henüz kritik bir hasar tespit edilmedi.

Okulların açık olup olmayacağına ilişkin nihai karar, yapılan incelemeler ve güvenlik değerlendirmeleri sonucunda verilecek.

TEKİRDAĞ YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

3 Ekim için henüz resmi tatil duyurusu yapılmamış durumda. Valilik ve milli eğitim müdürlüğüne bağlı kaynaklar, tatil duyurularının resmi platformlardan (valilik web sitesi, il milli eğitim duyuruları) yapılacağını belirtiyor.

TEKİRDAĞ DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

AFAD verilerine göre deprem Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi (Tekirdağ) saat 14.55'te gerçekleşti. Depremin derinliği 6.71 km olarak ölçülürken şiddeti 5.0 olarak açıklandı.