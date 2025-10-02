Marmara'da 5.0'lık deprem! İstanbul ve Tekirdağ'da hissedildi

Canlı Anlatım Özeti BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI BAŞLADI

02.10.2025 15:24

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Tekirdağ, Marmaraereğlisi’nde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

02.10.2025 15:15

TEKİRDAĞ VALİSİ: OLUMSUZ DURUM YOK

TGRT Haber'e konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, "Herhangi bir olumsuz söz konusu değil." açıklamasında bulundu.

02.10.2025 15:05

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, depremin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Marmara Denizi’nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz."

02.10.2025 15:00

AFAD İLK VERİLERİ AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıkları olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 6,71 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

02.10.2025 14:55

🟥İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREM

İstanbul'da saat 14.55'te hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve Çanakkale'de de hissedildi.

