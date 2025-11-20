ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster’in 20 Kasım 2025 Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacıya 200 bin TL değerindeki “Türkiye'nin adında toplam 10 harf bulunan iki ilinin merkezleri hangi coğrafi bölgededir?” sorusu yöneltildi. Şıklar arasında gurur kaynağı, aslan deviren, kılıç ustası ve arena savaşçısı yer aldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran 200 bin TL'lik sorunun doğru cevabı.

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 20 Kasım 2025 Perşembe akşamı yayınlanan bölümü büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacılara yöneltilen sorular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Programın bu bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 200 bin TL değerindeki “Türkçeye Fransızcadan geçen gladyatör kelimesinin Latincedeki anlamı hangisidir?” sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

Peki, Türkçeye Fransızcadan geçen gladyatör kelimesinin Latincedeki anlamı hangisidir? Şıklar arasında gurur kaynağı, aslan deviren, kılıç ustası ve arena savaşçısı yer alıyor.

GLADYATÖR KELİMESİNİN LATİNCEDEKİ ANLAMI NEDİR?

Türkçeye Fransızcadan geçen gladyatör kelimesinin Latincedeki anlamı hangisidir? Gurur kaynağı mı, aslan deviren mi, kılıç ustası mı ve arena savaşçısı mı?

İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen 200 bin TL'lik sorunun doğru cevabı:

A. Gurur kaynağı

B. Aslan deviren

C. Kılıç ustası

D. Arena savaşçısı

Cevap "C" şıkkı kılıç ustasıdır.

