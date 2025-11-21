Gaziantep’te Geri Gönderme Merkezi’nde 56 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 48 kişi taburcu edilirken, 8 kişinin tedavisi sürüyor.

Fatih’te Böcek ailesinin ölümüyle ilgili soruşturma sürerken yurdun dört bir yanından 'zehirlenme' haberleri de peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak Gaziantep'te onlarca kişi hastaneye kaldırıldı.

Oğuzeli ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezi’nde bulunan yabancı uyruklu 56 kişide zehirlenme belirtileri görülmesi üzerine merkeze çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Hastanelerde tedavileri yapılan yabancı uyruklu şahıslardan 48’i taburcu edilirken, 8’inin tedavisinin ise sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Gaziantep'te ambulanslar peş peşe gitti! Onlarca kişi zehirlendi

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "20 Kasım 2025 tarihinde Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinde bazı yabancı uyruklu kişilerde kusma ve ishal şikayetlerinin görülmesi üzerine durum Geri Gönderme Merkezi'nin sağlık birimi tarafından hızla incelenmiş ve derhal 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmiştir.

Gaziantep'te ambulanslar peş peşe gitti! Onlarca kişi zehirlendi

Ambulans ekipleri hızla merkeze intikal etmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 56 kişi hastanelere sevk edilmiştir. Tedavileri tamamlanan 48 kişi aynı gün içinde ayakta tedavi edilmiş, sağlık durumlarında bir olumsuzluk olmaması sebebiyle geri gönderme merkezine dönüş yapmıştır.

Diğer kişilerin sağlık durumlarında da tehlikeli bir durum söz konusu olmamakla birlikte tedbiren müşahede altında tutulmaktadır. Süreç Valiliğimiz ve ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmektedir. Konuya ilişkin inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

ÇAĞLA ÇAĞLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası