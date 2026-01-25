Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Hüseyin'in hatalı pasını iyi değerlendiren Koita, ceza sahası yayı solundaki Niang'a pasını aktardı. Topu kontrol eden Niang'ın sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarı gitti.

63. dakikada orta alanda topla buluşan Ballet'in sol kanattaki Samet'e aktardığı pas sonrası yapılan ortada, arka direkte iyi yükselen Van de Streek kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

74. dakikada Van de Streek'in pasıyla ceza sahası yayının solunda topla buluşan Ballet'in sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Murat Şener, Mert Bulut

Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin Balcı (Giannetti dk. 65),Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Safuri, Samet Karakoç (Doğukan Sinik dk. 64), Saric (Ceesay dk. 76) Storm (Ballet dk. 46) , Van de Streek (Bahadır Öztürk dk. 90+3)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Cikiya, Hasan Yakup İlcin, Ensar Buğra Tivsiz, Boli

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek (Abdurrahim Dursun dk. 76), Kelven, Dele-Bashiru (Samed Onur dk. 87), Oğulcan Ulgun, Niang, Metehan Mimaroğlu (Dilhan Demir dk. 87), Tongya (Varesanovic dk. 78), Koita

Yedekler: Erhan Erentürk, Hanousek, Arda Çağan Çelik, Martor, Ensar Kemaloğlu, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Saric (dk. 26), Van de Streek (dk. 63) (Antalyaspor), Koita (dk. 13) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Soner Dikmen, Van de Streek (Antalyaspor), Niang, Pereira, Abdurrahim Dursun (Gençlerbirliği)

Haberle İlgili Daha Fazlası