Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 10 kişi şehit olmuştu! Orman yangınında küle dönen son araç da kaldırıldı

10 kişi şehit olmuştu! Orman yangınında küle dönen son araç da kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
10 kişi şehit olmuştu! Orman yangınında küle dönen son araç da kaldırıldı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir’de çıkan ve 10 kişinin şehit olduğu orman yangınlarında kül olan iş makinelerinden sonuncusu da bulunduğu noktadan kaldırıldı.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınlarında 23 Temmuz tarihinde 5’i orman işçisi toplam 10 kişi alevlerin arasında kalarak şehit olmuştu. Alevlerden etkilenen birçok işçi ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

10 kişi şehit olmuştu! Orman yangınında küle dönen son araç da kaldırıldı - 1. Resim

Yangınlarda ekiplerin kullandığı arazözler ve iş makinaları da küle dönerek kullanılamaz hale gelmişti. 10 kişinin şehit olduğu bölgedeki arazöz, tanker ve iş makinaları ekiplerin çalışması sonucunda kaldırılmıştı.

10 kişi şehit olmuştu! Orman yangınında küle dönen son araç da kaldırıldı - 2. Resim

Bahse konu alana yakın bir noktada alevlerin arasında kalarak kül olan özel bir maden işletmesine ait kepçenin enkazı ise ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

10 kişi şehit olmuştu! Orman yangınında küle dönen son araç da kaldırıldı - 3. Resim

Amatör kamera tarafından kaydedilen çalışmalarda, küle dönen iş makinasının ekskavatör ve dozerlerle bulunduğu yerden kaldırıldığı görülüyor. Tonlarca ağırlıktaki iş makinasının küle dönmüş hali ise alevlerin boyutunu bir defa daha gözler önüne seriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

8 kez aile hekimine gitti, teşhis hep yanlıştı… Gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktıİsrail, Güney Afrika'nın simge ismi Mandela'nın torununu Sumud Filosu'nda gözaltına aldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Freni arızalanan kamyon 15 aracı perte çıkardı! Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaArızalanan kamyon dehşet saçtıKestane kavgasında silahlar konuştu! Aynı aileden 3 kişi vuruldu - 3. SayfaKestane kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralıSu krizi yaşanan Tekirdağ'da "İçme suyu hattı patladı, belediye müdahale etmedi" iddiası - 3. SayfaSu krizi yaşanan kentte tonlarca su boşa aktıBir araca 11 göçmen bindirdi! İnsan taciri yakayı ele verdi - 3. SayfaAracıyla tıka basa göçmen taşıyan şahıs tutuklandıNakliyeci Binali Aslan cinayetiyle ortaya çıktı! DEAŞ üyesi ailenin yaptıkları dehşete düşürdü - 3. SayfaDEAŞ üyesi ailenin yaptıkları dehşete düşürdüEdirne'de silahlı kavga: 2 kişi öldü - 3. SayfaEdirne'de silahlı kavga: 2 kişi öldü
Sonraki Haber Yükleniyor...