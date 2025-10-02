10 kişi şehit olmuştu! Orman yangınında küle dönen son araç da kaldırıldı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınlarında 23 Temmuz tarihinde 5’i orman işçisi toplam 10 kişi alevlerin arasında kalarak şehit olmuştu. Alevlerden etkilenen birçok işçi ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Yangınlarda ekiplerin kullandığı arazözler ve iş makinaları da küle dönerek kullanılamaz hale gelmişti. 10 kişinin şehit olduğu bölgedeki arazöz, tanker ve iş makinaları ekiplerin çalışması sonucunda kaldırılmıştı.

Bahse konu alana yakın bir noktada alevlerin arasında kalarak kül olan özel bir maden işletmesine ait kepçenin enkazı ise ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Amatör kamera tarafından kaydedilen çalışmalarda, küle dönen iş makinasının ekskavatör ve dozerlerle bulunduğu yerden kaldırıldığı görülüyor. Tonlarca ağırlıktaki iş makinasının küle dönmüş hali ise alevlerin boyutunu bir defa daha gözler önüne seriyor.