Milli Takım play-off rakibi belli oldu! 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off kura çekimi İsviçre’nin Zürih kentinde gerçekleştirildi. A Milli Takım’ın hem yarı finaldeki rakibi hem de final yolundaki muhtemel eşleşmesi belli oldu. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmalar öncesi Türkiye’nin Dünya Kupası rotası netleşirken, Ay-Yıldızlıların kaderini belirleyecek play-off maçlarının programı açıklandı.

MİLLİ TAKIM PLAY OFF RAKİBİ KİM OLDU?

Kura çekiminde A Milli Takım yarı finalde Romanya ile eşleşti. Türkiye, seri başı olması nedeniyle yarı final maçını kendi sahasında oynayacak. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada Ay-Yıldızlılar, taraftar desteğini arkasına alarak finale yükselmeye çalışacak.

TÜRKİYE’NİN PLAY-OFF YARI FİNAL VE FİNAL RAKİPLERİ KİM?

Kura sonucuna göre Türkiye’nin finalde karşılaşabileceği takımlar da belli oldu. Böylece A Milli Takım, yarı finalde Romanya'yı geçmesi halinde finalde Slovakya-Kosova maçının galibiyle karşılaşacak.

Tek maç üzerinden oynanacak final mücadelesinin galibi, 2026 Dünya Kupası için bileti cebine koyacak. A Milli takım yarı final ve final maçlarını geçmesi halinde tarihi bir başarıya doğru ilerleyecek.

2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final 26 Mart 2026’da Türkiye’de, final ise 31 Mart 2026’da tek maç üzerinden oynanacak.

