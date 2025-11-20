Fenerbahçe, U19 ve U17 takımlarında forma giyen 5 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Kulübü, altyapısında forma giyen 5 genç yetenek ile profesyonel sözleşme yapma kararı aldı.

SAĞ BEK, SOL KANAT, 10 NUMARA, SANTRFOR

Reşat Can Özbudak'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, U19 takımında forma giyen kanat oyuncusu Haydar Karataş, U17 Takımı oyuncularından 10 numara pozisyonunda forma giyen Efe Fettahoğlu, sağ bek Yağız Fikri Şen, sol kanak Alaettin Ekici ve santrfor Emin Eren Sayar ile profesyonel sözleşme imzaladı.

GÖKHAN KARATAS

