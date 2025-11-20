Türkiye play off maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak belli oldu. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde grubunu ikinci sırada tamamlayan A Milli Takımımız, Dünya Kupası bileti için play-off turunda sahaya çıkacak. Kura çekiminin ardından rakibi Romanya olan mücadelenin tarihi belli oldu. Format ve ev sahipliği gibi kritik detaylar da netleşti. Türkiye’nin play-off sürecindeki tüm takvimi merak konusu oldu. İşte millilerin play-off yolculuğuna dair bilinenler.

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki en kritik aşamalardan biri olan play-off turuna çıkmaya hazırlanıyor. E Grubu’nu İspanya’nın ardından ikinci sırada tamamlayan milli takım, play-off turunda Romanya ile eşleşti. turnuvaya katılabilmek için tek maç üzerinden oynanacak yarı final ve final karşılaşmalarında mücadele edecek.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye, play-off etabında Romanya ile karşılaşıyor. Play-off etabında yarı final karşılaşmaları 26 Mart 2026 tarihinde oynanacak. A Milli Takım bu tarihte sahaya çıkacak ve tek maç üzerinden yarı final karşılaşmasını tamamlayacak.

Türkiye Romanya maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2026 Dünya Kupası play-off mücadelesi!

TÜRKİYE ROMANYA PLAY-OFF MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye-Romanya maçını kendi sahasında oynayacak. Grubunu ikinci sırada tamamlayan ve ilk torbada yer alan Ay-Yıldızlılar, kura formatı gereği yarı finalde iç saha avantajına sahip takımlardan biri oldu. Mücadelenin Türkiye'de nerede oynanacağı ilerleyen günlerde TFF tarafından açıklanacak. Final müsabakası ise deplasmanda Slovakya-Kosova maçının galibiyle oynanacak.

IREM ÖZCAN

