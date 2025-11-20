Kaydet

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Yaya geçidinde bekleyen anne ve bebek arabasındaki çocuğuna yol vermek için duran ticari taksiye, arkadan gelen başka bir otomobil hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aniden ileri fırlayan taksi, o sırada karşıya geçmeye çalışan anne ve 2 yaşındaki bebeğine çarptı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan dehşet anlarında anne ve bebeği çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Şans eseri sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen anne ve bebeği hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

ERKUT ÇALİKOGLU

