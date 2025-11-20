2026 Dünya Kupası play-off mücadelesinde Türkiye, Romanya ile eşleşti Ardından Romanya teknik direktörü kim araştırılmaya başlandı. Romanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Mircea Lucescu, hem Türkiye’de hem Avrupa’da kazandığı başarılarla tanınıyor. Tecrübeli çalıştırıcının futbolculuk geçmişi, çalıştırdığı takımlar ve kariyerindeki önemli dönüm noktaları merak ediliyor.

Türkiye’nin play-off rakibi Romanya’nın başında yer alan Mircea Lucescu, futbol dünyasının en deneyimli teknik direktörlerinden biri olarak görülüyor. Hem kulüp hem milli takım düzeyinde kazandığı kupalarla dikkat çeken Lucescu’nun kariyeri yeniden gündeme geldi.

ROMANYA TEKNİK DİREKTÖRÜ KİMDİR?

Mircea Lucescu, 29 Temmuz 1945’te Bükreş’te doğan Rumen teknik direktördür. Futbolculuk kariyerinde özellikle Dinamo Bükreş ile yaşadığı şampiyonluklar ve Romanya Milli Takımı’nda kaptanlık yapmasıyla tanındı. 1970 Dünya Kupası’nda ülkesini temsil ederek Romanya futbol tarihinin önemli figürleri arasına girdi.

Teknik direktörlük döneminde ise kupa sayısı ve başarı istikrarıyla dünya çapında adından söz ettirdi. Hem yerel liglerde hem Avrupa kupalarında kazandığı zaferler, Lucescu’yu futbol tarihinin en çok kupa kazanan teknik adamlarından biri haline getirdi. 2024’ten bu yana yeniden Romanya Milli Takımı’nı çalıştırıyor.

MİRCEA LUCESCU HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

ve Dinamo Kiev gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde görev yaptı. Türkiye’de hem Galatasaray hem de Beşiktaş ile lig şampiyonluğu kazanarak özel bir yer edindi. Galatasaray’da UEFA Süper Kupa’yı kazanan isimdi.

En uzun ve en başarılı dönemlerinden biri Shakhtar Donetsk yılları oldu. Ukrayna temsilcisiyle 8 lig şampiyonluğu, birçok yerel kupa ve 2009 UEFA Kupası'nı kazandı. Türkiye A Milli Takımı’nda ise 2017-2019 arasında görev yaptıktan sonra Dinamo Kiev ve Romanya Milli Takımı ile kariyerine devam etti.

MİRCEA LUCESCU KAÇ YAŞINDA?

1945 doğumlu olan Mircea Lucescu 80 yaşındadır. Kariyerinin büyük bölümünü Avrupa’nın üst düzey liglerinde geçirmiştir.

