2026 Dünya Kupası yolunda play-off etabına çıkan A Milli Takım’ın ilk rakibi Romanya oldu. Tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak olan bu turda Türkiye’nin final rotası ve Dünya Kupası’na uzanma ihtimali merak edilirken Romanya karşılaşmasının ardından Ay-Yıldızlıları bekleyen muhtemel rakipler de belli oldu. İşte Türkiye’nin play-off yolculuğundaki tüm ihtimaller ve maç takvimi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hedefi doğrultusunda play-off aşamasında sahaya çıkacak. E Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan milliler, kura çekiminin ardından C Yolunda Romanya ile eşleşti. Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde Türkiye’nin galibiyet alması halinde final rotası ve muhtemel rakibi de netleşti.

TÜRKİYE ROMANYA'YI YENERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Açıklanan kura çekimi sonucuna göre Türkiye’nin yer aldığı C Yolu’nda bir diğer eşleşme Slovakya-Kosova arasında oynanacak. Türkiye, Romanya’yı mağlup ettiği takdirde finalde bu karşılaşmanın kazananıyla karşılaşacak.

Final karşılaşması, Dünya Kupası bileti için belirleyici olacak. Slovakya, Avrupa futbolunda sert savunma anlayışıyla bilinirken Kosova, genç ve dinamik kadrosuyla sürpriz çıkışlar yapabilen bir ekip olarak dikkat çekiyor.

TÜRKİYE ROMANYA'YI YENERSE DÜNYA KUPASI'NA GİDİYOR MU?

Türkiye’nin Dünya Kupası bileti alabilmesi için yalnızca Romanya’yı yenmesi yeterli değil. Play-off sistemi yarı final ve final şeklinde iki aşamadan oluşuyor. Romanya maçından galip ayrılan takım, final karşılaşmasına çıkacak ve sadece finalin kazananı Dünya Kupası vizesi alacak.

Bu nedenle Türkiye’nin Dünya Kupası’na gidebilmesi Romanya galibiyetinin ardından ikinci bir zorlu adım daha gerektiriyor. Final maçında alınacak sonuç, Ay-Yıldızlılar'ın turnuvaya katılıp katılamayacağını belirleyecek. Finalde kaybeden taraf ise play-off sürecini noktalamış olacak.

TÜRKİYE ROMANYA'YI YENERSE MAÇI NEREDE OYNAYACAK?

Play-off yarı finalinde 1. ve 2. torbada yer alan takımların ev sahibi olacağı açıklanmıştı. Türkiye, Romanya maçını bu avantaj sayesinde kendi sahasında oynayacak. Ancak final karşılaşmasının ev sahibi kura çekimi ile belirlendiği için Türkiye’nin Slovakya-Kosova galibiyle yapacağı muhtemel final maçı deplasmanda oynanacak.

