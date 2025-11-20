2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off süreci yaklaşırken formatın nasıl işleyeceği ve maçların hangi sistemle oynanacağı futbolseverlerin gündeminde. Play-off etabında uygulanacak kurallar, maçların yapısı ve eleme yöntemine ilişkin ayrıntılar araştırılıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası’na katılım hakkı elde edemeyen ancak gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ile Uluslar Ligi performansına göre belirlenen ülkeler, play-off etabında mücadele edecek. Play-off maçlarının formatı, hangi aşamalarda tek maç oynandığı ve rövanş olup olmayacağı futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

DÜNYA KUPASI PLAY OFF TEK MAÇ MI?

2026 Dünya Kupası Avrupa Play-Off maçları tek maç üzerinden oynanacak. Her bir yolda dört takım yer alacak ve önce yarı finaller, ardından final karşılaşması yapılacak. Bu formatta iki ayaklı karşılaşma bulunmadığı için takımlar tek maçta turu geçmek zorunda kalıyor. Beraberlikle sonuçlanan müsabakalarda önce uzatma devreleri, ardından gerekirse penaltı atışları uygulanacak.

UEFA bu sistemi, yoğun maç takvimi ve turnuva planlamalarındaki sıkışıklık nedeniyle tercih ediyor. Önceki Dünya Kupası eleme dönemlerinden farklı olarak, play-off etabı hızlı bir elemeyle şampiyonaya gidecek son takımları belirlemeyi amaçlıyor.

Dünya Kupası play off tek maç mı, rövanş olacak mı?

DÜNYA KUPASI PLAY OFF RÖVANŞ OLACAK MI?

Dünya Kupası play-off maçlarında rövanş oynanmayacak. Yarı final de final de tek ayak üzerinden gerçekleştirilecek. Bu nedenle takımlar için hata payı oldukça düşük ve her maç final niteliği taşıyor. Eleme turuna katılan ülkeler, tek maçlık karşılaşmalarda turu geçmek için tüm riskleri almak zorunda kalıyor.

Rövanşlı sistemin olmaması saha avantajını daha da önemli hale getiriyor. Yarı finalde ev sahibi olma hakkı, torba sistemine göre belirlenirken final maçının ev sahibi kura çekimiyle belirleniyor. A Milli Takım, kura sonucunda C Yolunda Romanya ile eşleşti ve yarı finali Türkiye’de oynayacak. Mücadeleyi kazanması halinde finalde Slovakya–Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Dünya Kupası play off tek maç mı, rövanş olacak mı?

DÜNYA KUPASI PLAY OFF FORMATI

2026 Dünya Kupası Avrupa Play-Off sistemi toplam 16 takımdan oluşuyor. Elemelerde grup ikincisi olan 12 ülke ve Uluslar Ligi’nden gelen 4 takım, dört ayrı play-off yoluna ayrılıyor. Her yol, yarı final ve final olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. Bu iki turu kazanan toplam dört takım Dünya Kupası bileti alacak.

Play-off yarı finalleri 26 Mart 2026, finaller ise 31 Mart 2026 tarihinde oynanacak. Yarı finalde 1. ve 2. torbada yer alan ülkeler ev sahibi olacak. Final karşılaşmasında ev sahipliği ise kura çekimiyle belirleniyor.

IREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası