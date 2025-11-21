Süreç Komisyonu'nun İmralı'ya heyet gönderme kararı sonrası DEM Parti açıklama yayınladı. Parti, kararı "tarihi adım" olarak nitelerken, CHP’nin mesafeli duruşuna da değindi. Yapılan açıklamada, "Tereddütler ve kaçınmalar toplumsal vicdanı yaralar. Demokratik siyasetin gereği, böylesi tarihsel bir süreçte halkların ortak geleceğine dair alınacak kararlarda yan yana durmak, omuz omuza yürümektir" ifadelerine yer verildi.

TBMM’deki Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı’ya heyet göndermeye hazırlanıyor. Ziyaret, on yıllardır süren çatışmaların sona erdirilmesi ve toplumsal uzlaşının sağlanması açısından kritik bir adım olarak görülüyor.

Öte yandan CHP ise heyete katılmama kararı aldı. DEM Parti, İmralı kararı sonrası yayınladığı açıklama metninde CHP'nin duruşuna da yer verdi.

"YENİ DÖNEMİN KAPISI ARALANACAK"

Partinin açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugün almış olduğu İmralı'ya gidiş kararını, Türkiye'nin demokratik olgunluğunun ve barış iradesinin en somut ifadesi olarak karşılıyoruz.

Gerçekleşecek İmralı ziyareti, on yıllardır yaşanan acıların kalıcı olarak sona ermesi ve toplumsal uzlaşının tesis edilmesi yolunda atılmış tarihsel bir adım olacaktır.

Komisyonun İmralı'ya gitmesi Türkiye'de yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

Yapılacak görüşmelerin, sürecin sağlıklı ve güvenli biçimde ilerlemesinde belirleyici bir rol oynayacağına olan inancımız tamdır. Bu ziyareti gerçekleştirecek olan Komisyon üyelerini yürekten kutluyor, Komisyon çalışmalarında yapıcı rol üstlenen tüm siyasi partilere ve Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

ERDOĞAN'A VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Ayrıca Komisyonun kurulması, sükunet içinde çalışmalarını gerçekleştirmesi, halkların barış talebini görmesi ve İmralı'ya gitme iradesini cesaretle ortaya koyması dolayısıyla siyasi sorumluluk alan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve ittifak partilerimiz EMEP ve TİP'e teşekkür ediyoruz.

CHP'YE TEPKİ

Siyasetin esas rolü, ülkenin ve halkların ortak çıkarını gözetmek ve çözüm üretmektir. Bugün alınan bu karar, tam da böylesi bir sorumluluğun nişanesidir. Ne var ki, bazı siyasi çevrelerin bu tarihi adıma mesafeli yaklaşımlarını da üzüntüyle karşıladığımızı belirtmeliyiz. Barış süreçlerinde cesaret ve ileri görüşlülük her zaman takdir edilmeyi hak eder. Tereddütler ve kaçınmalar toplumsal vicdanı yaralar. Demokratik siyasetin gereği, böylesi tarihsel bir süreçte halkların ortak geleceğine dair alınacak kararlarda yan yana durmak, omuz omuza yürümektir.

Bu vesileyle, barış iradesinin güçlendirilmesinde herkesin üzerine düşen tarihi sorumluluğu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bugün atacağımız cesur adımlar, kardeşlik hukuku içinde bir gelecek kazandıracaktır.

Siyasal görüşlerimiz farklı olsa da, ortak geleceğimiz ve kalıcı barışın inşası için bu ülkenin geleceği adına sözü olan herkesi çözüm ve barış ortak paydasında buluşmaya çağırıyoruz"

TEMSİLCİLER YARINA KADAR BELLİ OLACAK

Öte yandan Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Toplantının ikinci oturumunun kapalı yapılması oylanarak kabul edilmiştir. Bu oturumda, hazırlanacak nihai rapor başta olmak üzere, bundan sonraki aşamalar ele alınmış, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, üye tam sayının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırmıştır.

Ayrıca, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek temsilcilerin parti gruplarınca 22 Kasım Cumartesi sabahına ve Komisyonun nihai raporunun hazırlanması için teklif ve görüşlerin de 28 Kasım Cuma akşamına kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istenmiştir."

ÇAĞLA ÇAĞLAR

