Rusya- Ukrayna çatışması Karadeniz'e taştı: Trabzon’da patlayıcı kabusu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkileri Karadeniz kıyılarında her geçen gün daha fazla hissediliyor. Özellikle Trabzon açıklarında sıkça karşılaşılan patlayıcı madde riski taşıyan cisimler, bölge sakinleri arasında ciddi endişeye neden oluyor.

Yine son olarak Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi tarafından fark edilen yabancı menşeli cisim, Yoroz Limanı'na getirilerek askeri personel tarafından kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi. İstanbul'dan gelen Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı (SAT) ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla operasyonu başlatırken, çevrede güvenlik tedbirleri artırıldı ve sinyal kesici jammer kullanıldı.

BU İLK KORKU VE PANİK DEĞİL!

Bölgedeki bu tür tehditler ilk kez yaşanmıyor. 21 Şubat 2024'te Akçaabat açıklarında bulunan ters dönmüş teknede bomba şüphesi üzerine Sahil Güvenlik devreye girmiş, SAS komandoları dalış yaparak şüpheli cismi fünye ile imha etmişti.

Rusya-Ukrayna savaşında kullanılan mayınlar, insansız araçlar ve patlayıcı yüklü cisimler dalgalarla sürüklenerek bölge kıyılarına ulaşabiliyor. Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında zaman zaman imha edilen bu cisimler, sadece deniz güvenliği için değil, balıkçılık faaliyetleri ve sivil hayat için de ciddi bir tehdit oluşturuyor.

İĞNEADA VE HOPA HATTI TEHLİKELİ!

Konuyla ilgili Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, balıkçıların bulunan cisimlere yaklaşmamalarını ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri gerektiğini belirterek "Bu konuda balıkçıları uyarmak lazım. Aslında bu konuda bilgileri de var. Zaman zaman iyilik yapacağım diye gözüküyor ama aslında kendilerine ve çevreye tehlikeli bir boyuta sebep olabilirler.

Ukrayna-Rusya savaşından dolayı Karadeniz Bölgesi'nde İğneada ile Hopa arasında zaman zaman böyle şeyler oluyor. Geçen sene Akçakale'de bu sene de Çarşıbaşı'nda böyle bir olay oldu. Bu tip görünen ve bulunan cihazlara kesinlikle yanaşmamak lazım. 112'yi arayarak Sahil Güvenlik ekiplerine haber vermeleri gerekiyor.

"40 YIL ÖNCE DE OLUYORDU"

Mümkünse ellemeden ve çekmeden haber vermeleri gerekiyor. Hem kendi can ve mal güvenliği açısından hem de başkaları açısından kesinlikle temas edilmemeli. Bu patlamış mı patlamamış mı durumun ne olduğunu bilemiyoruz. Patlamaz dediğimiz şeyler patlayabilir. Riske girmeye gerek yok. Bu işin uzmanları var. Kötü bir sonuca gitmeden bu işi çözmek gerekiyor. 40 yıl önce de böyle olaylar oluyordu. Balıkçılarımız yine aynı şekilde alıp geliyordu. Balıkçılarımız gördükleri şeyin koordinatlarını verirse yetkililer yardımcı olur" ifadelerini kullandı.