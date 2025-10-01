Rus İHA tehdidi Avrupa'yı sallıyor! Almanya alarm verdi, yeni önlemler yolda

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, kritik altyapıları gözetlediği düşünülen İnsansız Hava Araçlarına (İHA) karşı yeni önlemleri hızlı bir şekilde uyarlamak istediklerini belirtti.

Wadephul, Berlin'de Peru Dışişleri Bakanı Elmer Schialer Salcedo ile düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta İHA'ların giderek daha fazla kullanıldığını kabul etmeleri gerektiğini kaydederek, "Kendimizi buna karşı savunmalıyız. Bunlar kabul edilemez egemenlik ihlalleridir." dedi.

"SAVUNMA ÖNLEMLERİMİZİ ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE UYARLAMAK İSTİYORUZ"

İHA'ların havacılıkta kullanım ölçeği ve kalitesi açısından yeni bir boyut olduğunu belirten Wadephul, "İHA'lara karşı hızlı tepki verebilmek için savunma önlemlerimizi çok hızlı bir şekilde uyarlamak istiyoruz." diye konuştu.

Wadephul, İçişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığının, casusluk amaçlı insansız hava araçlarına karşı yasal çerçeveyi oluşturmak için yeni bir mevzuat hazırlamaya başladığına işaret ederek, "Ayrıca, bunlara (İHA) etkili bir şekilde karşı koyabilmek için teknik yetenekleri hızla geliştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı

Almanya, geçen hafta Danimarka sınırındaki Schleswig-Holstein eyaleti üzerinde çok sayıda İHA tespit edilmesinin ardından "casusluk ve sabotaj" şüphesiyle inceleme başlatmıştı.