Vietnam'da aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 41 kişi hayatını kaybetti. Binlerce ev sular altında kalırken, 62 bin kişi tahliye edildi.

Vietnam’ın orta kesimlerinde etkili olan aşırı yağış, sel ve heyelanlar nedeniyle en az 41 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise kayıp olarak aranıyor.

Vietnamda sel felaketi büyüyor! Ölü sayısı 41e yükseldi

BİNLERCE EV SULAR ALTINDA

Al Jazeera'dan edinilen bilgilere göre ülke genelinde 52 binden fazla ev sular altında kaldı, yaklaşık 62 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Üç gün boyunca bazı bölgelerde yağış miktarı 150 cm’yi aşarken, sel nedeniyle birçok yol kapandı, elektrik kesintisi yaşayan kişi sayısı 1 milyona ulaştı. Lam Dong eyaletinde Da Nhim Nehri üzerindeki asma köprü sular tarafından sürüklendi.

Vietnamda sel felaketi büyüyor! Ölü sayısı 41e yükseldi

Devlet medyası, Gia Lai ve Dak Lak eyaletlerinde kurtarma ekiplerinin teknelerle evlerin pencerelerini açıp çatılardan girerek mahsur kalan vatandaşlara yardım ettiğini bildirdi. Sosyal medyadan yardım çağrısı yapan vatandaşlar, çocuklar ve yetişkinlerle birlikte saatlerce çatılarda beklemek zorunda kaldıklarını belirtti.

Vietnam, yılın özellikle Haziran-Eylül ayları arasında şiddetli yağışlara karşı savunmasız bir ülke olarak biliniyor. Uzmanlar, iklim krizinin aşırı hava olaylarını daha sık ve yıkıcı hâle getirdiğine dikkat çekiyor.

Ülke, bu yıl Ocak-Ekim döneminde yaşanan doğal afetlerde 279 kişinin hayatını kaybettiğini veya kaybolduğunu ve 2 milyar dolardan fazla maddi hasar oluştuğunu açıkladı.

BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası