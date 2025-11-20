Vietnam'da hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Bölgeden alınan son bilgilere göre, Da Nhim Nehri üzerindeki Phu Thien Köprüsü şiddetli yağışların etkisiyle çöktü, ev ve tarım alanları sular altında kaldı. O anlar çevredekilerin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Asya ülkesi Vietnam'ın orta kesimini vuran sel ve toprak kaymalarında bilanço ağırlaşıyor.

BİLANÇO GİDEREK AĞIRLAŞIYOR

Hükümetten yapılan açıklamada, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği, 5 kişinin kaybolduğu ifade edildi. Ayrıca 43 binden fazla evin ve 10 bin hektardan fazla tarım arazisinin sular altında kaldığı aktarıldı. Sel sularının kahve çiftliklerini de su altında bıraktığı, bölgede devam eden kahve hasadını aksattığı belirtildi. Elektrik şebekelerinin hasar görmesi sonucu 553 binden fazla hane ve iş yerinin elektriksiz kaldığı kaydedildi.

Phu Thien Köprüsü yıkıldı

Öte yandan, Da Nhim Nehri üzerindeki Phu Thien Köprüsü, şiddetli yağışların etkisiyle çöktü. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

