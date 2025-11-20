Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova’da düzenlenen bir yapay zeka konferansına katılarak 150 yaşına kadar yaşama arzusunu dile getirdi. Bu sürenin bile kendisi için yeterli olmayacağını vurgulayan Putin, alaycı bir dille sağlık kontrollerinden geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen Yapay Zeka Dünyasına Yolculuk konferansında gazetecilerin sorularını cevapladı. Putin, daha önce Pekin'de bir araya geldiği Çin lideri Xinping ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı uzun yaşamaya dair konuşmasını bu kez de söz konusu konferansta dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin

“TIPKI PARA GİBİ BU DA YETERLİ OLMAYACAKTIR”

Gazetecilerin konuya ilişkin bir sorusuna cevap veren Rus lider, "Hayat beklentisini muhtemelen 150 yıla çıkarabilirsiniz. Ama her şeyden önce, tıpkı para gibi, bu da asla yeterli olmayacaktır. Asıl soru ne kadar yaşadığınız değil, nasıl, neden ve ne için yaşadığınızdır," dedi. Bununla birlikte detaylı sağlık kontrolünden geçtiğini belirten Putin, iki gün boyunca doktorların kendisini muayene ettiğini kaydetti.

Öte yandan geçtiğimiz eylül ayında, İkinci Dünya Savaşı'nın son bulmasının 80. yılını anmak için Çin'de bir araya gelen Çin Devlet Başkanı Xi Xinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rus lider Vladimir Putin benzer bir konuşma yapmıştı.

Çin Devlet Başkanı Xi Xinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rus lider Vladimir Putin

Üç liderin askeri geçit töreni sırasında yan yana yürüdükleri esnada ömrü uzatmak üzerine sohbet ettikleri ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte Rus liderin sözleri Çince'ye çevrildiğinde "Biyoteknolojinin gelişmesiyle insan organları sürekli nakledilebiyor ve insanlar giderek daha genç kalabiliyor, hatta ölümsüzlük bile bulunabilir" dediği anlaşılmıştı.

Görüntü kesilmeden önce Xi'nin "Tahminlere göre bu asır, hayat süresini 150 yaşına kadar uzatma şansımız var" dediği duyulmuştu.

ZEYNEP ERDİVANLİ

