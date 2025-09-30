Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trabzon Çarşıbaşı'da hareketli dakikalar... İnsansız deniz aracı bulundu

Trabzon Çarşıbaşı'da hareketli dakikalar... İnsansız deniz aracı bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu, liman güvenlik gerekçesiyle giriş çıkışa kapatıldı.

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu. Güvenlik gerekçesiyle liman giriş-çıkışlara kapatılırken, araç Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bir bölgeye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, uzman ekiplerin teknik değerlendirmelerinin sürdüğü bildirildi.

Trabzon Çarşıbaşı'da hareketli dakikalar... İnsansız deniz aracı bulundu - 1. Resim

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İlçede gece saatlerinde Yoroz Limanı'nda denize açılan balıkçılar, suda bir insansız deniz aracı olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Balıkçılar tarafından kıyıya getirilen insansız deniz aracı, Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bölgeye çıkarıldı.

Giriş-çıkışların kapatıldığı liman çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

İnsansız deniz aracında detaylı inceleme için uzman ekiplerin gelmesi bekleniyor.

Trabzon Çarşıbaşı'da hareketli dakikalar... İnsansız deniz aracı bulundu - 2. Resim

TRABZON VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında avlanan balıkçılarımızın ağına yabancı menşeli olduğu değerlendirilen bir cismin takıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu cisim limana getirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS (Su Altı Savunma) ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir."

Konuyla ilgili sürecin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili cisim, uzman ekiplerce incelenmek üzere güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmış olup konu ile ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir. Vatandaşlarımızın benzeri bir durumla karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermeleri önemle rica olunur."

Trabzon Çarşıbaşı'da hareketli dakikalar... İnsansız deniz aracı bulundu - 3. Resim

"LİMANI BALIKÇILARIN GİRİŞ ÇIKIŞLARINA KAPATTIK"

Fenerköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Yılmaz, yaptığı açıklamada, gece saatlerinde denize açılan balıkçıların, buldukları insansız deniz aracını limana getirdiklerini söyledi.

Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildiğini belirten Yılmaz, "Ekipler tekneyi incelemeye aldı ve içerisinde tehlikeli madde olduğunu düşünerek rıhtıma bıraktı. Ben de gece saat 02.00 civarı limana geldim. Bomba imha ekibi geldi, inceledi. Limanı balıkçıların giriş çıkışlarına kapattık. Sabah gelen bomba imha ekibi de incelemelerini sürdürüyor." diye konuştu.

