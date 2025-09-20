Havada, karada, denizde insansız savaş araçları! Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar'dan özel açıklamalar

TEKNOFEST İstanbul dördüncü gününde yoğun ilgiyle sürerken, festival alanında sergilenen savunma sanayii çalışmaları da dikkat çekti.

Türkiye Gazetesi'nden Gülcan Ayboğan'a konuşan Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, insansız deniz araçlarında gelinen son gelişmeleri aktardı.

"SAVUNMA İÇİN ÜZERİNDE SİLAH KULESİ BULUNUYOR"

İnsansız deniz araçlarında Sancar'ı anlatan Nacar, "Sancar bizim uzun zamandır üzerinde çalıştığımız insansız deniz aracı projesiydi. Bu projedeki hedefimiz yandan taramalı sonarlar kullanarak denizaltını tarayıp herhangi bir zararlı unsur var mı yok mu teşhis etmek ve daha sonrasında da bununla ilgili gerekli operasyonu yapmak. Bu işlemi yaparken tabii üzerinde kendi savunmasını gerçekleştirmek üzere 12.7 mm bir silah kulesi de bulunmakta... Aynı zamanda elektronik kameralarıyla 360 derece deniz durumunu analiz etmekte. Otonom yapay zekasıyla da engellerden kaçınma, dost düşman ayırt edebilme gibi noktalardan geçebilmekte. Dolayısıyla biz bunların bütün hepsini başarıyla tamamladık. Geçtiğimiz hafta itibariyle atışlı testleri de başarıyla tamamladı ve envantere girmeye hak kazandı." dedi.

"ADVENT'LE BÜTÜNLEŞİK TASARLADIK"

Advent'le bir sonraki sürece değinen Nacar, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi bundan sonraki süreçte Advent diye meşhur deniz kuvvetlerimizin kullandığı yapay zeka destekli savaş yönetim sistemi var. Biz Sancar'ı yaparken aynı zamanda Advent'le bütünleşik olarak tasarladık. Bu sistem envantere girdiği zaman doğrudan o sistemle entegre olabilecek ve farklı gemilerden, platformlardan, uçaklardan komuta edilebilecek duruma geldi. Dolayısıyla bu önemli bir yetenek kazanımı. Sürü zekası geliştirme anlamında, diğer platformlarla entegre çalışabilme anlamında, birlikte çalışabilme anlamında önemli bir kazanım olmuş oldu."

Advent'in Kaan'la da entegre çalışması sorusuna ise Nacar, "İnşallah tabii ki. Bütün sistemlerin birbiriyle entegre olması, veri paylaşımı, koordinasyon, anlık durumlar, deniz durumu, hava resmi gibi durumların analiz edilmesi ve bütün bu verilerin füzyon edilmesi bizim yıllardır üzerinde çalıştığımız konular. Bu çalışmalar gerek hava kuvvetlerimiz için, gerekse deniz kuvvetlerimiz için ve gerekse de müşterek olarak çalıştığımız konuları içerir." cevabını verdi.

İnsansız kara araçlarında Havelsan'ın geldiği son teknolojileri anlatan Nacar, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Baha insansız bulut altı hava aracı taktik bir İHA aslında. Bulut altı ve yerden dikey iniş kalkış yapabiliyor. Dolayısıyla deprem gibi, afet gibi, yangın gibi bölgelerde daha esnek ve noktasal hareket kabiliyeti var. Biz bunu depremlerde, büyük depremde kullandığımız gibi deprem tatbikatlarında ilgili kurumlarımızla koordinasyonda da kullanıyoruz. Onların kullanımına da sunduk. Barkan insansız kara aracımız ise şu anda tam teşekküllü olarak sahada görev yapmaya başladı. Onun da farklı varyasyonları ve türevleri var. Yani lojistik yük taşıyabilen türevi var, yaralı taşıyabilen konfigürasyonu var, silah taşıyabileni var, kamera taşıyanı var. Ayrıca mayın tarama yapabilir. Robotik kolla, hassas bomba imha vesaire gibi işlemleri ve görevleri de yerine getirebilir. Biz bu konuda sürekli kendimizi geliştiriyoruz, yeniliyoruz. Yani bu dünyada bir araç yaptık, tamamladık diye bir şey yok artık. Her gün üzerine yeni bir şeyler koymak zorundasınız, aksi takdirde demode oluyorsunuz, geri kalıyorsunuz.

Bu 12. Teknofest benim katıldığım. Başlangıçta 2018'den beri 8. yılda gerçekten her geldiğimde heyecan duyuyorum. İnsanlık yararına teknoloji diye bir yarışma programı var. Az önce orada derece almış, ödül almış çocuklarımızla beraberdik. İnsan gerçekten çok heyecanlanıyor. Her alanda sadece teknolojiyi alırsanız eğer bunun değerleri yoksa, etik yoksa teknoloji çok öldürücü bir silaha da dönüşebilir. Teknolojiyi eğer daha böyle usulüne uygun insanlık yararına kullandığınız zaman da çok yararlı araçlar haline gelebilir. Bunun ikisini de görüyoruz. Bugün yaşadığımız dünyada hem silah olarak kullanıldığını, her türlü askeri sivil teknolojinin ve yine insanlık yararına kullanıldığı örneklerini de görüyoruz. Teknofest gençlerimizin bu bilinci almaları bakımından, bu işe, teknolojiye ilgi duymaları bakımından ve geleceğimizin aslında teminatı, onlara devredeceğimiz bu bilgileri, know-how'ı almaya hazır olmaları bakımından önemli bir hazırlık ortamı sunuyor"