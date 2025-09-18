'Motor çalışmıyor' diyenlere en güzel cevap! TEI Genel Müdürü Akşit'ten özel açıklamalar

TEKNOFEST İstanbul ikinci gününde yoğun ilgiyle sürerken, festival alanında sergilenen yerli motor çalışmaları da dikkat çekti. Türkiye Gazetesi YouTube kanalına konuşan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Türkiye tarafından milli imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen milli muharip uçak KAAN'ın motoru başta olmak üzere milli projelerde gelinen noktayı anlattı. Akşit, TF6000 motorunu çalışır halde festivale getirme sözünü tuttuklarını belirterek, “Motorumuzu günde üç kez çalıştırıyoruz. Katılımcılar test anında hem sesini duyabilir hem de egzoz kokusunu hissedebilir” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST İSTANBUL'A İLGİ SÜRÜYOR

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST İstanbul, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun ziyaretçi ilgisi dikkat çekti. 58 ana ve 137 alt kategoride gerçekleştirilen yarışmalarda ön elemeyi geçen takımlar 85 milyon lirayı aşan maddi destekten yararlanırken, dereceye girenlere toplamda 65 milyon liranın üzerinde ödül verilecek. Bu yıl festivale 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bini aşkın yarışmacı başvurdu.

TEI GENEL MÜDÜRÜ AKŞİT'TEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

TEKNOFEST İstanbul’un ikinci gününde Türkiye Gazetesi'nin YouTube kanalına özel konuşan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, yerli motor çalışmalarında önemli mesafeler kat edildiğini açıkladı. Akşit, TF6000 motorunu çalışır halde festivale getirme sözlerini tuttuklarını belirtti.

TEI-TF6000

"SÖZ VERMİŞTİK, SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"

Akşit'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yerli motor çalışmalarında adım adım hedefe ilerliyoruz. Nihai hedef KAAN'ın beşinci nesil motoru biliyorsunuz. Beşinci nesil uçak motoru. Şu anda geldiğimiz noktada zannediyorum. Kıbrıs’taki TEKNOFEST’te söz vermiştik. Bu arkamda gördüğünüz TF6000’i çalışır vaziyette TEKNOFEST’e getireceğiz diye sözümüzü yerinde tuttuk. Her gün üç kere motor test çalıştırma ve test seansı yapıyoruz. Bütün katılımcıları bekliyoruz inşallah motorumuz şu anda artık uçuşa hazırlanma aşamasında.

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit

YERLİ MOTOR ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

Bir yandan da KAAN’ın motor çalışmaları devam ediyor. İHA motorlarımız bu arada en son TEKNOFEST’ten bu yana envantere girdi Artık TB3’lerle beraber. PD170 motorumuz envantere girmiş oldu. Aksungur’da zannediyorum. Değişik kuvvetlerimizde envantere girdi veya girmek üzere. Helikopter motorumuz seri imalat aşamasında yüzlerce motor için bir pazarlık süreci TAİ ile aramızda oluyor. İnşallah nihayete ulaştığında Savunma Sanayi Başkanlığımız açıklayacak.

PD170

"BAYKAR'A TESLİMATLAR YAPILIYOR"

PD170 motor serimize daha önce 225 anons etmiştik. Bir de onun tek turbolu PD180’i vardı. Bir de PD200 diye bir ara motor daha ekledik. Bu seviye bu da kullanıcının talebine bağlı olarak müşterilerimizin taleplerine bağlı olarak iki yüz beygirlik bir ara motor ekledik.

TEI-PD180ST - Turbodizel Havacılık Motoru

Şu anda da bunun teslimatlarını Baykar’a yapmaya başladık. Yani Baykar’a yaptığımız ilk teslimatlar 170 beygirdi. Şu anda iki yüz PD200 olarak devam ediyor.

"MOTOR ÇALIŞMIYOR" DİYENLERE EN İYİ CEVAP!

Altyapıda Türkiye de paslanmaz çelik, havacılık kalitesinden de paslanmaz çelik ve benzer alaşımlar ürettik ve üretim yeteneğine ulaştık. Bunun dışında hem Baykar’ın hem TAI’nin TUSAŞ’ın hem de ROKETSAN’ın ihtiyacı olan değişik alaşımları artık kendi tesislerimize, kendi tecrübemizde üretebiliyoruz. Bunlardan diğer şirketlerde uçak motoru dışında başka işlerde de artık bizim malzeme teknolojilerimiz kullanılmaya başladı.