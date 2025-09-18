Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Savunma Sanayii Başkanı Görgün TEKNOFEST'i ziyaret etti

Savunma Sanayii Başkanı Görgün TEKNOFEST'i ziyaret etti

İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST, ikinci günde ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam etti. Savunma Sanayii Başkanlığı standında gençler için özel hazırlanmış yerli ve milli ürünlerin tanıtıldığı "Gurur Meydanı" adlı deneyim alanına gençler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Festivalde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TEKNOFEST'İN öğrenilmiş çaresizliğe karşı bir etkinlik olduğunu vurguladı. 

Savunma Sanayii Başkanı Görgün TEKNOFEST'ti ziyaret etti - 1. Resim

Festivalle ilgili konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün şu ifadeleri kullandı:

"Bir önceki TEKNOFEST'e göre her alanda büyüyen, genişleyen bir TEKNOFEST, TEKNOFEST İstanbul var. Geniş bir katılım, geniş bir ilgi var. Dün 100 binin üzerinde bir katılım vardı. Bu sene açık alanda 1 milyon metrekareyi bulduk. 80 bin metrekare de kapalı alan var.  Bu sene 1 milyon 100 binin üzerinde yarışmacı TEKNOFEST yarışmalarına başvurdu.13 bin yarışmacı da finale kaldı. Birtakım yarışmalarımız devam ediyor. Kanserle mücadele için kanser teknolojisi yarışması var. Can Sağlıklı Vakfı'nın düzenlediği bir yarışma. Bununla beraber iletişim teknolojileri, güvenli haberleşme, uydu haberleşmesi, akıllı şehircilik gibi alanlarda yeni düzenlenen yarışmalar var" 

Savunma Sanayii Başkanı Görgün TEKNOFEST'ti ziyaret etti - 2. Resim

"GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

TEKNOFEST'in öğrenilmiş çaresizliği kırdığını belirten Görgün şöyle konuştu: 

"Öğrenilmiş çaresizliğe karşı bir etkinlik TEKNOFEST. Özgüvenin kazanılması, yerli, milli ürünlerin her alanda, sadece savunma alanlarında değil bütün sektörlerde ihtiyaç duyduğumuz ve teknolojide dışa bağımlı olduğumuz alanların en iyilerini bizim milletimizin çocukları, bu vatanın evlatlarının yapabileceğinin kanıtı. Biz bu yakaladığımız ivmeyle bugün geldiğimiz seviyeden çok daha ilerisine daha hızlı gidebileceğimizi değerlendiriyoruz. Biz gençlerimizle, çocuklarımızla gurur duyuyoruz" 

