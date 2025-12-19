Manisa Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının ardından Şehzadeler Belediyesi'nde yeni başkan beli oldu. Belediye melisinde yapılan olağanüstü oylama sonucunda CHP'li üye Hakan Şimşek, yeni belediye başkanı seçildi. İşte, Şehzade Belediyesi'nin yeni başkanı hakkında detaylar...

Şehzade Belediyesi'nde yeni başkan belli oldu. Manisa Kültür Sitesi Meclis Toplantı Salonu'nda olağanüstü toplanan Şehzadeler Belediye Meclisi, Gülşah Durbay'ın vefatının ardından yapılan oylamayla yeni belediye başkanını seçti. Göreve yeni gelen Hakan Şimşek'in hayatı ve kariyeri merak edilip araştırılıyor.

Şehzadeler yeni belediye başkanı Hakan Şimşek kimdir?

Kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Gülşah Durbay'ın yerine seçilen Hakan Şimşek, 1971 yılında Manisa'da doğdu.

Evli ve 1 çocuk babası olan Hakan Şimşek Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasın'a yaklaşık 30 yıldır kayıtlı olan Şimşek, mesleki kariyerini mali müşavir olarak devam ediyor.

Hakan Şimşek, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde CHP’den Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. Aynı yılın Mayıs ayında Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atanmış, 2025 yılının Ocak ayında ise bu görevinden ayrılmıştır.

MANİSA ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK HANGİ PARTİDEN?

Hakan Şimşek'in, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olduğu belirtildi. Yapılan oylama sonucunda Şehzadeler Belediyesi’nin yeni belediye başkanı oldu.

