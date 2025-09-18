Selçuk Bayraktar’dan Türkiye Gazetesi ve Türkiye Today’e TEKNOFEST ziyareti! Savunma arşivi seçkisini alkışlattı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye Gazetesi ve Türkiye Today standlarını ziyaret etti.

Bayraktar’a gazetemizin arşivinden hazırlanan ve ziyaretçilere dağıtılan Türkiye’nin savunma sanayii geçmişine dair tarihi haber kupürleri hediye edildi.

BAYRAKTAR'DAN TÜRKİYE'NİN ARŞİVİNE ALKIŞ

Kendisine hediye edilen haber seçkisini büyük bir beğeniyle karşılayıp alkışlayan Selçuk Bayraktar, “Bu haberlerde olduğu gibi başarılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Türkiye Gazetesi yıllardır burada" sözleri ile TEKNOFEST'in başladığı günden bu yana takip edilmesine vurgu yapan Bayraktar, "Bir Zamanlar Türkiye" arşivi üzerinden savunma sanayi alanındaki gelişmeye dikkat çekti.

Selçuk Bayraktar "O günlere baktığınızda bugünlere gelebileceğini hayal etmek bile zor. İyi ki sizler de paydaşımızsınız, iyi ki varsınız, inşallah misyon tamamlandığında tarihi bir dönüşüme tanıklık etmiş olacağız" sözlerinin ardından Türkiye Gazetesi'nin "Bir Zamanlar Türkiye" arşiv çalışmasını alkışlattı.

Bayraktar, arşiv küpürleri saklamak üzere yanına alırken "Bunlar çok güzel olmuş, alalım, dosyalayıp saklayalım bunları. Çok güzel basmışsınız" dedi.

MİLLİ TEKNOLOJİDE KARARLILIK VURGUSU

TEKONOFEST kuşağının elde ettiği başarılara dikkat çeken Bayraktar, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinin kararlılıkla ilerleyeceğini dile getirdi.

TÜRKİYE GAZETESİ'NDEN "BİR ZAMANLAR TÜRKİYE" ARŞİVİ

Türkiye Gazetesi, arşivinden Türkiye'nin savunma sanayiinde dönüm noktaları olan haberlerini 'Bir Zamanlar Türkiye' ile dijitale taşıdı.

Türkiye gazetesi, 55 yıl boyunca milli değerlerin savunucusu oldu. Özellikle bilim, teknoloji ve savunma sanayiindeki gelişmeleri sıkı takip etti. Yakın tarihe ibret levhaları olarak geçen bu gelişmeler, bugün TEKNOFEST coşkusunun yaşandığı bir dönemde çok daha büyük anlam taşıyor.

Türkiye’nin savunma sanayiinde kendi gücüne yönelişinin ve milli imkanlarla üretim hedefinin tarihi belgesi niteliğinde duruyor.

Milli savunma ve askeri teknoloji konusundaki her kritik adımı sayfalarına taşıyan gazetemiz, yabancı sermaye tarafından alınıp yıllarca sonuçlandırılamayan projelerin nasıl rafa kaldırıldığını da tarihe bir not olarak düştü.