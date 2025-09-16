Hedef yerli beyin: Savunmada yüzde 80 dışa bağımlıyız (4 Ocak 2005) — BİR ZAMANLAR TÜRKİYE

🔴BİR ZAMANLAR TÜRKİYE — Türkiye gazetesi, 55 yıllık yayın hayatı boyunca ülkemizin milli değerlerine sahip çıktığı gibi bilim ve teknolojideki gelişmelere de geniş yer ayırdı.

Milli savunma ve askeri teknoloji alanında yaşanan her türlü gelişmeyi de okuyucularına aktaran gazetemiz, arşivine giren olaylarla yakın tarihe ışık tuttu.

TEKNOFEST heyecanının dalga dalga yayıldığı bir dönemde, bu arşiv haberleri çok daha büyük bir mana kazanıyor.

SAVUNMADA HEDEF "YERLİ BEYİN"

Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar’ın gazetemize açıklamaları, Türkiye’nin 2000’li yıllarda savunma alanında nasıl bir yol haritası çizdiğini gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin milli taarruz helikopteri T-129 ATAK ilk uçuşunu 17 Ağustos 2011'de yaptı. 22 Nisan 2014 tarihinde ise Türk Kara Kuvvetlerine teslim edildi.

2005 yılında insansız hava araçlarından yeni nesil tank projelerine, helikopterlerden elektronik yazılım sistemlerine kadar birçok başlıkta atılacak adımların konuşulduğu bu dönemde, “yerli beyin” vurgusu öne çıkıyor.

Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltma çabasını ve savunma sanayiinde kritik teknolojilerde söz sahibi olma hedefini ortaya koyuyor.

Bayar'ın verdiği bilgiler 4 Ocak 2005 tarihli Türkiye gazetesinde şöyle yer buluyor:

Türkiye'nin savunma sanayi ihtiyacının %80’ini yurtdışından karşıladığını belirten Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar, yeni dönemde orduda kullanılan araçların beyni sayılan elektronik yazılım ve atış kontrol sistemleri gibi stratejik projelerin gerçekleştirileceğini söyledi. Modern tank, taarruz-taktik-keşif helikopteri ve insansız hava araçları gibi ihalelerin iptal edilmesinin sebeplerini açıklayan Bayar, araçları komple üretmekten ziyade stratejik yazılımların yerli olmasına dikkat ettiklerini hatırlattı.

"İNSANSIZ UÇAKLARI KENDİMİZ YAPARIZ"

Stratejik alanlarda Türkiye’nin yerli üretim tercihine yöneleceğini vurgulayan Bayar, bu yaklaşıma bir örnek vererek, “İnsansız hava aracını tamamen kendimiz tasarlayarak üretebiliriz” dedi.

İnsansız hava araçlarının tüm alt sistemlerinde Türkiye’nin yeterli tecrübeye sahip olduğunun altını çizen Bayar, bu projenin ihalesinin iptal edilmesinin, “Bunu biz kendimiz yaparız” anlamına geldiğini kaydetti.

Günümüzde İsrail ve Amerika tarafından etkin olarak kullanılan insansız uçakların geleceğin ordularında en önemli silahlardan biri olacağı düşünülüyor.

F-16'LAR 5 YIL DAHA GÖREVDE

2010 ve sonrası için Türk Hava Kuvvetleri’nin yeni savaş uçağı projesi bulunduğunu belirten Bayar, Türkiye’nin 2 sene içinde bu projenin geliştirme fazından üretim fazına dahil olabileceğini kaydetti. 2010’dan sonra F-16’ların yerini bu yeni savaş uçaklarının alacağını, bu sebeple önümüzdeki iki yıl bu konunun Türk savunma sanayiinin gündeminde yoğun olarak yer alacağını bildirdi.

HELİKOPTERİN EN ÖNEMLİ PARÇASI: ANAHTARLARI

Yeni dönemde Türkiye, savaş helikopterlerini komple üretmek yerine sadece elektronik yazılım ve diğer kritik sistemlerin üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyor. “Savaş helikopterini Türkiye kendisi yapmayacak, biz helikopteri dışarıdan alacağız” diyen Bayar, şöyle devam etti:

“Helikopter ve uçaklarda en önemli sistemler üzerlerindeki elektronik uçuş ve silah sistemleridir. Bunların platformları 30-40 sene yaşıyor, onlara bir şey olmuyor. Ama üzerindeki elektronik sistemlerin teknolojisi 5-6 yılda bir değişiyor. Eğer bu helikopter ya da uçakların bir görev bilgisayarı koordinasyonunda çalışan uçuş ve silah sistemlerine ilişkin entegrasyonu siz yapmadıysanız, bunun anahtarı da sizde olmuyor. Kimden satın aldıysanız ona mahkûm oluyorsunuz, onlar da size bazı kısıtlamalar getiriyor. Yeni ihalede biz, ‘Tamam, helikopteri alacağım ama üzerindeki kritik sistemleri ben entegre edeceğim’ diyeceğiz.”

YENİ HEDEFLER

Ankara – Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar, gündemdeki savunma projeleri ve yeni yıl hedeflerini gazetemize açıkladı. Yeni dönemde savunma sanayi araçlarında kullanılan elektronik yazılım gibi stratejik sistemlerin tamamen yerli üretimine ağırlık vereceklerini söyleyen Bayar, ayrıca kısa adı “Atak” olan “Taarruz-Taktik Savaş Helikopterleri” ihalesi ile “Yeni Nesil Tank” projesinin de ayrı bir önem taşıdığını kaydetti.

1998 yılından bu yana Türk savunma sanayiinin gündeminde olan Atak Projesi’nde bu yıl mutlu sona ulaşılabileceğine dikkat çeken Bayar, 2004 Yılı İcra Komitesi toplantısında modern tank, taarruz-taktik-keşif helikopteri ve insansız hava araçları projelerinin mevcut ihalelerinin iptal edilmesinin bazı değişiklikler içerdiğini, ancak bunun savunma sanayi stratejisinde bir “U dönüşü” anlamına gelmediğini, tam tersine projelerin yüzde yüz yerli olacağını gösterdiğini ifade etti.

YERLİ ÜRETİM VURGUSU

Türkiye’nin savunma sanayiinde 20 yıllık bir sürecinin olduğunu vurgulayan Bayar, bu süreçte Türkiye’nin ortak üretim ve lisanslar aldığını, ancak eksik olan şeyin özgün tasarım ve üretim olduğunu söyledi. Türkiye’nin savunma sanayinde platform üretimine (uçak, helikopter gövde üretimleri) girmesi yerine, bunların üzerindeki elektronik elemanlar, bilgisayar yazılımları gibi entegrasyonların yapımına ağırlık vermesinin daha doğru olacağını belirten Bayar, bundan sonra Türkiye’nin girebileceği kritik savunma sanayi ürünlerinde insansız hava araçları üretiminin başta gelebileceğine dikkat çekti.

Bayar, bunun tamamen geleceğin teknolojisi olduğunu, bu alandaki üretim yelpazesinin keşif amaçlı başlayıp silah donanımlı hale kadar getirilebildiğini kaydetti. Türkiye’nin ortak üretim tercihlerinde kendi seviyesindeki ülkeler seçmesinin önemli olduğunu vurgulayan Bayar, Asya ülkeleriyle işbirliğine gitmesinin, bu ülkelerle siyasi çatışmasının bulunmaması açısından tercih edilebilir bir unsur olabileceğini ifade etti.

Türkiye’nin 10 sene öncesine kadar ABD dışındaki alternatiflere pek bakmadığını hatırlatan Bayar, şimdi Avrupa, Rusya, İsrail, eski Doğu Bloku ülkeleri ve Brezilya başta olmak üzere Türkiye’nin savunma sanayii alternatiflerinin bulunduğunu bildirdi.

YÜZDE 80 DIŞA BAĞIMLIYIZ

Savunma sanayi ihtiyacının ancak %20’sinin yerli şirketlerce karşılandığını, geri kalan %80’inin yurtdışından karşılandığını belirten Bayar, Türkiye’nin yıllık 3 milyar dolar olan savunma sanayi tedarik harcamalarında yerli firmalara ve iç pazara ağırlık verilmesi halinde yerli savunma sanayiinin ölçeğinin büyüyeceğini kaydetti.

YENİ TANKIMIZ 2010'A KALDI

Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar, yeni süreçte seçici olunacağını, tamamen yerli değil ama Türkiye için kritik olan alanlarda tasarım ve üretime gidileceğini belirtti. “Yeni Nesil Tank” projesinin zamana bırakıldığını açıklayan Bayar, ya özgün olarak geliştirilebileceğini ya da diğer ülkelerle ortak geliştirmeye gidilebileceğini, bunun için de öncelikle her iki alternatif için fizibilite çalışması yapılacağını ifade etti.

“Biz artık Türkiye’nin yeni tankını 2010’lardan sonrası için planlıyoruz” diyen Bayar, tankta ortak üretime gidilmesi halinde bunun örneğin Pakistan, Güney Kore gibi Türkiye ayarında ülkelerle yapılacağını söyledi. Bu durumda ortak ihtiyaçların da birlikte planlanabileceğini kaydetti.

Tank üretiminde ilk aşamada bir prototip geliştirileceğini, daha sonra bir ihale açılarak sipariş ve imalat safhasına geçileceğini belirten Bayar, tankta da gövdeden çok atış kontrol sistemleri ve silah sistemi gibi entegrasyona ağırlık verileceğini söyledi. Bayar ayrıca tank üretiminde yerli firmalardan bazılarının tasarım, bazılarının ise üretim boyutuyla işin içine gireceğini kaydetti. Yeni Nesil Tank Projesi’nde BMC, Otokar ve FMC şirketlerinin de ortak bir fizibilite hazırlığı yaptığını, bu çalışmaların Ağustos ayında başlatıldığını ve Şubat ayı içinde tamamlanacağını açıkladı.