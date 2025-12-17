Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi'nde paramedik olarak görev yapan Melek Kodalak, hobi olarak başladığı örgü işini üretime dönüştürerek kadınlara ilham oldu. Yoğun mesaisine rağmen kağıt ve yün ip kullanarak el emeği ürünler ve çantalar hazırlayan Kodalak, kadınları desteklemeye yönelik projede 2 yıldır görev alıyor. Nöbet çıkışlarında stres atmak için örgü ördüğünü belirten Kodalak, ürünlerinin gördüğü ilgiden memnun olduğunu ve bu yönüyle birçok kadına örnek olduğunu ifade ediyor.

KAĞIT İP VE YÜN İP KULLANARAK ÜRÜNLER HAZIRLIYOR

Yoğun mesai temposuna rağmen örgüye olan tutkusundan vazgeçmeyen Kodalak, el emeği ürünlerini festivallerde sergiliyor. Kadınları desteklemek amacıyla yürütülen projelerde görev aldığını belirten Kodalak, kağıt ip ve yün ip kullanarak çeşitli ürünler, çantalar hazırladığını söyledi.

Melek Kodalak

"BU PROJEDE 2 YILDIR GÖREV ALIYORUM"

Örgüye hobi olarak başladığını ifade eden Kodalak, "Hobi olarak başladığım örgü işini çok fazla üretmeye başlayınca ve talep olduğunu görünce böyle bir şey yapmaya karar verdim. Kadınları desteklemek amacıyla yapılan bu projede 2 yıldır görev alıyorum. Kağıt ipten ürünler yapıyorum. Kış dönemi olduğu için yün iplerden çantalar üretiyorum." dedi.

Samsun'da kadın paramedik, hobisini üretime dönüştürdü

"NÖBET ÇIKIŞLARINDA KAFAMI TOPARLAMAK İÇİN YAPIYORDUM"

Nöbet usulü çalıştığını dile getiren Kodalak, örgünün kendisi için bir terapi yöntemi olduğunu vurgulayarak, "Önce hobi olarak başladığımda daha keyifli işler yapabiliyordum ama festivallere hazırlanırken uzunca bir emek gerekiyor. Nöbet çıkışlarında kafamı toparlamak, stresimi atmak için başvurduğum bir yöntem. Güzel ürünler çıkınca takdir alıyorum ve bu da işi daha keyifli hale getiriyor." diye konuştu.

Samsun'da kadın paramedik, hobisini üretime dönüştürdü

"GERİ DÖNÜŞLER ÇOK GÜZEL"

Ürünlerine gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirten Kodalak, "İnsanların ilgisi çok iyi, geri dönüşler çok güzel. Hem devlet kurumunda çalışıp hem de bu işleri yaptığım için hanımlara ilham olduğumu söylüyorlar. Böyle bir artı yönü var." ifadelerini kullandı.

