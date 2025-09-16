Turgut Özal'ın tarihi bilim sempozyumu: İstikbal çok daha parlak olacaktır (17 Nisan 1990) — BİR ZAMANLAR TÜRKİYE

🔴BİR ZAMANLAR TÜRKİYE — Türkiye gazetesi, 55 yıllık yayın hayatı boyunca yalnızca haber vermekle kalmadı; ülkemizin millî değerlerine sahip çıkarak özellikle bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri de geniş bir ufukla okurlarına aktardı.

Savunma sanayii, havacılık ve askerî teknoloji konularında atılan adımlar, gazetenin sayfalarında daima en dikkat çekici başlıklar arasında yer aldı.

1970’lerden itibaren Nobel ödüllü bilim insanlarının İstanbul’daki sempozyumlarından yerli İHA projelerine, milli savunma yatırımlarından teknolojik keşiflere kadar pek çok gelişme, gazetenin arşivinde birer dönüm noktası olarak saklanıyor.

Bugün gençlerin büyük coşkuyla takip ettiği TEKNOFEST atmosferinde, Türkiye’nin bilim ve teknoloji serüvenini anlamak için bu birikim çok daha anlamlı hâle geliyor. Dünün çabaları ve alınan dersler, bugünün başarılarının temelini oluşturuyor.

1990 senesinde Bilim ve Teknoloji Vakfı tarafından düzenlenen “Türkiye’nin Bilimsel Geleceği” adlı sempozyum da bu vizyonu göstermesi bakımından dikkat çekmişti.

Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın bilim ve teknoloji vizyonunu gösteren sempozyumda 3 gün boyunca konuşulan konular 90'lar Türkiye'sinin gündemine yerleşmişti.

"Geleceğimiz teknolojiye bağlı” vurgusuyla dönemin ruhunu yansıtan bu tarihi buluşma 17 Nisan 1990 tarihli Türkiye gazetesi manşetinde şöyle yer alıyor:

Dünyaca ünlü bilim adamları ülkemizin bilimsel geleceğini İstanbul'da tartışıyor. Bilim ve Teknoloji Vakfı'nın düzenlediği “Türkiye'nin Bilimsel Geleceği” sempozyumunun açış konuşmasını Cumhurbaşkanı Turgut Özal yaptı.

"EN ÖNEMLİ VARLIK İNSANDIR'

“Türkiye'nin Bilimsel Geleceği” konulu sempozyumda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı, “Önümüzdeki devre, en önemli varlık insanın bizzat kendisidir” dedi. Cumhurbaşkanı Özal, milli kültürlerin evrensel kültürün saldırısına uğrayacağını kaydetti.

Milletlerarası nitelikte düzenlenen sempozyuma gösterilen ilgi çok büyüktü. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’ndeki toplantıya başta Cumhurbaşkanı Özal olmak üzere bakanlar, yabancı ve yerli bilim insanları, uzmanlar ve öğretim üyeleri katıldılar.

GELECEĞİMİZ TEKNOLOJİYE BAĞLI

Cumhurbaşkanı, dünyanın değiştiği bir devrede Türkiye’nin de bu değişime süratle ayak uydurması gerektiğini söyledi.

Her şeyi devletten beklemenin faydası olmadığını anlatan Özal şöyle konuştu:

"1980’den bu tarafa, on senede bütün zor şartlara rağmen, Türkiye’de insana ve ferde önem verilerek büyük çapta bir değişim elde edilmiştir. İnanıyorum ki, istikbal çok daha parlak olacaktır.

"Dünyanın değiştiği bir devrede, Türkiye’nin de değişime süratle ayak uydurması lazım. Allaha çok şükür ki, 1980’den bu yana geçen 10 sene boyunca, bütün bu şartlara rağmen en iyi şekilde atlatılmıştır ve geçtiğimiz 10 sene içerisinde insana ve ferde önem vererek bu değişimi büyük çapta başarmış bulunuyoruz. Bu nedenle inanıyorum ki, önümüzdeki istikbal çok daha parlak görünmektedir. Çünkü bizim neslimiz, alışılmış olan konuları ciddi şekilde değiştirmekte zorluk çekmiştir. Alışılmış kalıpları değiştirmek kolay değildir. Bakınız bugün inceleyiniz; Doğu Bloğu’na, Rusya’ya ve diğer Doğu Avrupa ülkelerine bakınız. Aşağı yukarı Sovyetler Birliği’nde beş senedir Perestroika denilen bir konu konuşulup duruluyor ama fiilen bir şey yapılmış değil. Hâlâ nasıl yapılacağını tartışıyorlar, münakaşa ediyorlar ve büyük adımlar atmaya bir türlü karar veremiyorlar. Acaba bunu yaparsak başımıza ne gelir diye düşünüyorlar. Bu korkular sadece demokratik ülkelerde değil, demokrasinin olmadığı ülkelerde de var. Netice itibarıyla geciktikçe iş daha da zorlaşıyor. Biz ise geçtiğimiz 10 sene içerisinde, Allaha şükür, bu değişikliklerin hepsini hiç korkmadan yaptık ve netice olumlu oldu. Olumlu neticenin basit bir göstergesini şöyle görebilirsiniz: Pazar günleri gazetelerin ilanlarını açın; özellikle iş arayan değil, işveren ilanlarını görürsünüz. Çoğu ilan, daha yüksek seviyede eğitim almış insanları aramaktadır. Demek ki ekonomi buna göre gelişiyor, buna göre talep artıyor. Son olarak şunu söylemek istiyorum: Evet, her şeyi devletten beklemeyelim; doğrusu budur. Biz inanıyoruz ki fertler, şirketler ve kuruluşlar bilim, teknoloji ve eğitim alanlarında çok önemli rol oynamaya namzettirler ve oynamaları gerekir. Kendi gelecekleri açısından da bu gereklidir. Bu bakımdan, konuyu ortaya koyan Bilim ve Teknoloji Vakfı’na teşekkür ediyoruz. Çünkü bu konunun öneminin memleketimizde bilinmesi muhakkaktır. Önümüzdeki 10 senenin kilit konularından biri olan Türkiye’nin Bilimsel Geleceği Sempozyumu’na başarılar diliyorum ve bu sempozyumu gerçekleştiren vakıf idarecilerini, yurt dışından ve yurt içinden gelen değerli bilim adamlarını tebrik ediyorum."

NOBEL ÖDÜLLÜ İSİM DE KATILDI

Nobel Fizik Ödülü sahibi Prof. Dr. Muhammed Abdussalam ile yerli ve yabancı bilim insanlarının, öğretim görevlilerinin konuşmacı olarak katıldıkları sempozyumda yapılan konuşmalarla Türkiye’nin bilimsel gelişmesine ışık tutuldu.

Öğleden sonraki panele Prof. Dr. Kemal Kafalı, Prof. Dr. Naci Bor, Prof. Dr. Nejat İnce, Dr. Osman Shinaishin, Prof. Dr. Herwig Schopper, Prof. Dr. Mehmet Ergin ve Prof. Dr. Paul Germain katıldılar.

Dr. Enver Ören (solda) - Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Nobel Fizik Ödülü sahibi Pakistanlı Prof. Dr. Muhammed Abdussalam (sağda)

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ BİLİME BAĞLI

Dr. Enver Ören, Bilim ve Teknoloji Vakfı’nın düzenlediği “Türkiye’nin Bilimsel Geleceği” konulu sempozyuma katılanlara hoş geldiniz deyip teşekkür etti ve “Dünyada ileri seviyedeki ülkelerin hepsi gelişmelerini bilime borçludurlar” dedi.

Dr. Enver Ören sempozyumun açılış konuşmasında şunları söyledi: