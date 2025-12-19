Çin’de çevrimiçi oyun bağımlısı bir kişi, iki yıl boyunca konakladığı otelde bir kez bile oda temizliği talep etmedi. Otelden ayrılmasının ardından odaya giren personel, odanın korkunç durumu karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Çin'in Changchun şehrindeki bir otelde iki yıl boyunca konaklayan bir adam, günlerini bilgisayar oyunları oynayarak geçiriyordu. Misafirin otelden ayrılmasıyla temizlik için odaya giren personel, gördükleri karşısında dehşete düştü.

The Sun gazetesinin haberine göre, adamın bıraktığı odada çöpler adeta dağa dönmüştü. Yerleri çok sayıda ambalaj, yemek artığı, tuvalet kağıtları ve atıkların kapladığı görüldü.

2 YIL BOYUNCA ODADAN ÇIKMAMIŞ

Bilgisayar oyunlarına bağımlı olduğu bildirilen adam, 2 yıl boyunca neredeyse hiç odadan çıkmadı. Bazı personeller ise adamı hiç görmediklerini aktardı. Haberde yer alan görüntülerde, odanın her köşesini binlerce ambalaj ve boş şişenin kapladığı, plastiklerin odaya yığıldığı görüldü.

BANYODA İKİNCİ BİR ŞOK!

Banyoya giren temizlik personeli ikinci bir şok daha yaşadı. Pis tuvalet kağıtları ve ıslak mendil çöpleri çöpleri, lavabonun tamamını kaplamıştı. Temizlik personeli odanın temizlenebilmesi için 3 gün uğraşırken, odanın yeniden kullanılabilmesi için tadilat yapılması gerektiği kaydedildi.

Otel yetkilileri, söz konusu misafirin 10 günden fazla ödenmemiş borcu bulunduğunu ve bu tutarın yaklaşık 300 sterlin (17 bin 182 TL) olduğunu açıkladı. Olayın polise bildirilmediği, şu aşamada hukuki bir süreç başlatılmasının da planlanmadığı kaydedildi.



