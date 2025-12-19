Galler’de çatı onarımı işiyle uğraşan baba ve oğlunun 5 yıl boyunca yaklaşık 48 aileyi dolandırdığı tespit edildi. Onarım için gittikleri evlerde, hasarsız bölgelere de zarar vererek daha fazla masraf çıkaran dolandırıcılar, yaklaşık 500 bin sterlinlik (yaklaşık 28 milyon TL) vurgun yaptı. Baba ve oğlu sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Güney ve Batı Galler’de 5 yıl boyunca onlarca aileyi sahte faturalarla kandıran çatı ustası baba ve oğlu yakalanarak tutuklandı.

HASARSIZ BÖLGELERE DE ZARAR VERMİŞLER

Swansea Kraliyet Mahkemesi’ndeki duruşmada, baba ve oğlun işe başlamadan önce küçük onarımlar için düşük ücretler sunduğu, çalışmaya başladıktan sonra ise hasarsız bölgelere de zarar vererek bu alanları “ciddi hasarlı” gösterip ev sahiplerini kandırdığı ortaya çıktı.

Baba-oğuldan pes dedirten dolandırıcılık! Sağlam yerleri bozup sahte fatura kesmişler

Carmarthenshire’ın Llangadog bölgesinde yaşayan 57 yaşındaki Jim Janes ile 37 yaşındaki oğlu Thomas Michael Jim James’in, 2020–2025 yılları arasında yaklaşık 48 aileyi bu yöntemle kandırdığı belirtildi.

BAZI EVLER YAŞANAMAZ HALE GELDİ

Bazı evlerin onarım sırasında yaşanamaz hale geldiği, kimi mağdurların tehdit edildiği ve artan masraflar nedeniyle evini satmak zorunda kaldığı ifade edildi. Ayrıca kötü işçilik nedeniyle ev sahiplerinin ekstra onarım masraflarıyla karşı karşıya kaldığı aktarıldı.

Soruşturma sürecinde, ikilinin sahte çatı şirketlerinden oluşan bir ağ kurarak yaklaşık 500 bin sterlin (yaklaşık 28 milyon TL) vurgun yaptığı, aile üyelerinin banka hesapları üzerinden gizlediği ve bu yolla mülk ile arazi satın aldığı belirlendi.

CEZALARI BELLİ OLDU

Baba ve oğul, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarını kabul etti. Üç yıl süren soruşturmanın ardından mahkeme, her iki sanığa da sekiz yıl hapis cezası verdi.

